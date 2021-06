Euro 2021 : les compos probables pour le match amical France-Bulgarie

publié le 08/06/2021 à 15:35

Ultime rodage pour les Bleus à une semaine de leur entrée en matière dans l'Euro face à l'Allemagne, mardi 8 juin (21h10), face à la modeste Bulgarie, au Stade de France. Objectif : maintenir la confiance, continuer de souder le groupe et procéder aux derniers ajustements, notamment offensifs avec le trio Karim Benzma-Antoine Griezmann-Kylian Mbappé. La marge de manœuvre est serrée pour Didier Deschamps.

C'est en effet la première fois depuis qu'il est sélectionneur que "DD" a aussi peu de temps et de matchs, deux, pour préparer une grande compétition. Pas le temps d'innover, il faut rôder l'équipe type qui débutera à Munich le mardi 15 juin (21h). Par rapport au 11 qui a débuté face au Pays de Galles (3-0), mercredi 2 juin, un seul changement est ainsi à attendre : le retour de N'Golo Kanté à la place de Adrien Rabiot.

Le tout frais champion d'Europe avec Chelsea va prendre place devant la défense, à la pointe basse du milieu dit en "losange", avec Antoine Griezmann à la pointe haute, Paul Pogba à droite et Corentin Tolisso à gauche, Rabiot n'étant pas totalement remis d'une contusion à une cheville. Lucas Hernandez, lui, semble partant à gauche de la défense type avec Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe.

Giroud devrait entrer en fin de match

Olivier Giroud, désormais remplaçant, devrait, lui, entrer en fin de rencontre. À la place ou en complément de Karim Benzema ? Pour voir le "karting" à côté de la "Formule 1" ? Interrogé sur la pique lancée par l'attaquant du Real Madrid en mars dernier, celui de Chelsea a préféré en rire. Sourire de façade ou vrai esprit de corps ? À eux de démontrer que la concurrence n'est que positive.

De son côté, la Bulgarie va enchaîner à Saint-Denis une troisième rencontre en six jours après un nul en Slovaquie (1-1) et un revers en Russie (1-0). Avec une équipe jeune et fatiguée, le sélectionneur Yasen Petrov espère d'abord limiter la casse et si possible offrir le meilleur visage d'une nation qui n'a plus disputé une grande compétition depuis l'Euro 2004.

France-Bulgarie : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Tolisso - Griezmann - Benzema, Mbappé



Bulgarie : Naumov - Turistov, P. Hristov, Antov, Bozhikov (cap) - Despodov, Chochev, Yankov, Kraev, I.Iliev - A. Iliev