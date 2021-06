Euro 2021 : qui sont les 5.000 invités pour le match amical France-Bulgarie ?

publié le 08/06/2021 à 18:30

Deuxième et dernière répétition pour les Bleus, mardi 8 juin (21h10), à une semaine leur entrée dans l'Euro face à l'Allemagne. Les champions du monde en titre affrontent la Bulgarie en match amical, et pour la première fois depuis le 11 octobre, le Stade de France ne sonnera pas creux : 5.000 spectateurs seront présents, sur invitation de la Fédération française de football, dont 800 soignants en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

La FFF a aussi pris contact avec Ulysse Guttman-Faure et son association Co'p1, qui vient en aide aux étudiants en difficulté. Ils seront 500 ce soir. "La symbolique elle est extrêmement forte pour nous, souligne le jeune homme. On a des étudiants qui ont bénéficié de nos colis alimentaires qui seront là. Avec ses places, faire profiter, faire rêver et revivre d'une certaine manière alors que ça n'a pas été facile".

Dans ce public également, des membres des associations officielles de supporters de l'équipe de France, avec par exemple un bus au départ de Dunkerque. Un test PCR négatif ou l'attestation d'un vaccin était nécessaire. Ce retour du public a été salué par le capitaine des Bleus, Hugo Lloris. Les bâches bleues mises en place lors des matches à huis clos ont été enlevées. Les spectateurs s'installeront dans l'une des tribunes latérales, au plus près de la pelouse et des joueurs.