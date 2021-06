Quand Kylian Mbappé et Thomas Pesquet s'appellent en visio

publié le 07/06/2021 à 22:18

Les Bleus ont aussi leurs fans à bord de la Station spatiale internationale. Kylian Mbappé a pris le temps d'échanger avec Thomas Pesquet par visio ce lundi. "Bonjour Thomas, c'est vraiment un plaisir, c'est fou de regarder les images, de te voir", lance le footballeur. "C'est un plaisir pour moi aussi", lui répond Thomas Pesquet. "Tu vois, on a des ballons de foot. T'es un peu le premier à faire partie d'un vol spatial par ballon de foot interposé", s'amuse-t-il.

"C'est la première fois que je vois ça et je suis vraiment épaté. J'ai un tas de questions, je ne sais même pas par où commencer. Je pense que chaque détail compte et vous devez beaucoup communiquer", lui rétorque l'attaquant des Bleus.

"On va vivre cinq mois un peu en vase clos, je sais que vous dans une grande compétition c'est un peu la même chose, comment ça se passe pour vous ?", demande l'astronaute. Le footballeur lui répond : "Je pense que c'est important de créer un cadre où tout le monde peut s'épanouir et ne laisser personne de côté. C'est comme ça que tu gagnes une grande compétition et que tu peux durer".

"On va suivre la compétition à l'Euro. Les collègues sont plutôt fans de football américain mais je leur explique. Rendez-nous fiers. Moi j'essaie de faire mon boulot, pour donner une bonne image à la France et je sais que vous le faites aussi", salue Thomas Pesquet.