Karim Benzema : une éviction des Bleus qui aurait pu briser sa carrière

Le sujet du jour. À l'automne 2015, Karim Benzema est au sommet de sa gloire. Leader des Bleus, intouchable au Real… et pourtant, le joueur se retrouve au cœur d'une polémique. Le footballeur est impliqué dans une sombre affaire de chantage financier sur la sextape de Mathieu Valbuena, son coéquipier chez les Bleus.

Placé en garde à vue et mis en examen, Karim Benzema nie avoir fait pression sur son coéquipier. Condamné à un an de prison avec sursis et à 75.000 euros d'amende, le joueur vit extrêmement mal l'évènement. Pour cause, cette affaire va lui valoir son éviction des Bleus pendant cinq ans et sa cassure avec Didier Deschamps, son entraîneur.



Pourquoi on en parle ? Quel retentissement a cette affaire sur les Bleus ? Comment Karim Benzema va-t-il vivre son éviction ? Quels joueurs vont le soutenir ?



Analyse. "On raisonne d'abord à court terme. On ne peut pas faire une équipe quand le meneur de jeu porte plainte contre l'avant-centre. À partir du moment où Mathieu Valbuena porte plainte directement ou indirectement contre Karim Benzema, ils sont forcément écartés, pour les deux, et on comprend très vite qu'à l'Euro, il n'y aura ni l'un ni l'autre et que ce qui va être compliqué, c'est de faire coïncider le temps de la justice du foot, avec la justice pénale ou civile, et ça, on sent bien qu'au niveau du calendrier, ça va être incompatible et compliqué", explique Vincent Duluc, journaliste à L'Équipe.



"Il est quand même est au fond du trou quand il ne fait pas l'Euro, il avait un rêve, il pensait que ce serait un peu l'apogée de sa carrière internationale, c'était de suivre les traces de ses illustres prédécesseurs, qui étaient Michel Platini et Zinedine Zidane, c'était de gagner une grande compétition internationale avec le maillot bleu en France. Et pour lui, il s'était fixé comme objectif, l'Euro 2016 et il n'y est pas à cause de cette histoire de chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. Donc là, il est dans le trou moralement. Il y a un homme qui va être là pour l'épauler, pour le soutenir, pour travailler avec lui après les entraînements devant le but, c'est Zinedine Zidane, et qui lui dit, de toute façon pour retrouver l'Équipe de France, ça ne passera que par le terrain", ajoute Mathias Valton, correspondant à Madrid.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info