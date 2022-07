Vladimir Poutine : comment s'est composée sa garde rapprochée ?

Le sujet du jour. Anciens du KGB, amis d'enfance, anciens de la Mairie de Saint-Pétersbourg… De nombreuses personnalités composent le socle de fidèles du président russe. Depuis des années, l'entourage du maître du Kremlin a participé à ériger un des hommes les plus controversés au monde au sommet du pouvoir et de la richesse. Aujourd'hui, ils sont des centaines à faire l'objet de sanctions pour fragiliser le système Poutine.



Pourquoi on en parle ? Comment s'est composée la garde rapprochée de Vladimir Poutine ? Qui sont ses proches ?



Analyse. "Poutine, tout en nouant de nouveaux contacts, reste également fidèle à ses amis de jeunesse, qui rien, en principe, ne prédestinait à devenir des gens très importants, ni très riches, comme ses anciens copains au cours de judo, comme les gens, qui comme lui, on participé à la construction d'un village de cottage au bord d'un lac. Ce sont ses copains en qu'il est sûr, parce qu'ils n'étaient pas dans le jeu politique d'emblée. Leur fidélité ne va pas à un groupe, leur fidélité ne va pas à un parti, leur fidélité va à un seul homme, Poutine, qui les récompense, au-delà de toute imagination. On les retrouve encore dans son entourage, ils sont tous multimillionnaires, parfois, milliardaires. Parmi eux, il y a aussi des gens qui gèrent sa fortune", explique Galia Ackerman, spécialiste du monde russe et post-soviétique.

"La corruption, l'enrichissement commencent certainement pour nombre d'entre eux, déjà à la fin de l'époque soviétique et ça va être marche arrière toute à Saint-Pétersbourg dès 1990-1991, quand Poutine atterrit à la nouvelle Maire de Saint-Pétersbourg. C'est là que tout commence puisqu'on entre dans la grande période de privatisation des entreprises et du patrimoine soviétique, ça sera le rôle notamment de Poutine et c'est là qu'il va construire sa garde rapprochée à partir d'anciens camarades d'enfance, du KGB mais aussi ceux avec lesquels il va travailler à Saint-Pétersbourg et ils vont mener les privatisations et s'enrichir considérablement. (…) Ce n'est pas un clan ni au singulier ni au pluriel, ce sont des hommes qui petit à petit, travaillent ensemble pour capturer les institutions publiques comme les organes, les administrations, les grandes entreprises en voie de privatisation", ajoute Marie Mendras, politologue et professeure à Sciences Po, chercheure au CNRS et auteure du livre L’envers du pouvoir chez Odile Jacob.





