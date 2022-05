Ballon d'Or 2022 : et si Thibaut Courtois coiffait finalement Karim Benzema ?

Thibaut Courtois et Karim Benzema à l'entraînement avec le Real Madrid le 25 février 2020

Incongrue avant la finale de la Ligue des champions, la question peut faire sourire beaucoup de monde après, y compris les deux intéressés : infranchissable face à Liverpool, Thibaut Courtois peut-il priver sur le fil Karim Benzema du Ballon d'Or ? 59 ans après le Russe Lev Yachine, un second gardien peut-il décrocher la récompense individuelle suprême le lundi 17 octobre prochain ?

Avant l'épilogue du Stade de France, la course à l'attribution du 66e Ballon d'Or semblait se résumer à un match entre l'attaquant français de 34 ans et le Sénégalais Sadio Mané. Les Reds battus à Saint-Denis (1-0), l'affaire était donc entendue : Benzema, ses 15 buts cette saison en C1 dont 9 sur la phase à élimination directe, dégage un peu plus l'autoroute vers la consécration ultime.

Sauf que l'ancien Lyonnais (34 ans) n'a pas marqué lors de cette finale - son but à la 43e a été invalidé par la VAR -, et que celui qui laisse l'impression la plus forte au terme de ces 90 minutes est un Belge de 2 mètres, unanimement salué comme l'homme du match, à commencer par l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. À quel point la prestation de Thibaut Courtois (30 ans) va peser dans l'esprit des 100 journalistes appelés à voter à la fin de l'été ?

Neuf arrêts décisifs en finale

"J'avais besoin de gagner une finale pour ma carrière, pour tous les efforts que j'ai faits, pour que mon nom soit respecté", déclarait-il à l'issue de la rencontre. Peut-il aller plus loin encore et entrer dans la légende ? Si les gardiens partent sur le papier de beaucoup plus loin que les attaquants, Thibaut Courtois s'est de fait placé cette saison comme un élément incontournable.

Ses neuf arrêts décisifs en finale risquent de rester un moment dans les mémoires. De sa parade main gauche au sol face à Mohamed Salah à la 16e minute à sa manchette main droite toujours face à l'Égyptien à la 82e, le natif de Brée a successivement écœuré tous les attaquants adverses (Mané 21e, Jota 80e, Salah encore 18e, 34e, 64e, 69e). De quoi lui valoir la note de 9 sur 10 dans L'Équipe, contre 5 pour Benzema, 6 pour le buteur Vinicius et 7 pour Dani Carvajal, le meilleur Madrilène parmi les joueurs de champ.

Buffon 2e en 2006

Celui qui assure ne plus avoir le "seum" près de quatre ans après la défaite de la Belgique face à la France en demi-finale du Mondial 2018 reste un homme discret, qui serait sans doute heureux de voir son coéquipier Benzema recevoir le Ballon d'Or. Son chef-d'œuvre final devant près de 300 millions de téléspectateurs va-t-il lui permettre de faire mieux que l'Italien Gianluigi Buffon, 2e en 2006, année de sacre mondial pour l'Italie ? Cette année, le prix sera remis avant la Coupe du monde au Qatar. La question n'est peut-être pas si incongrue.

