Procès de la sextape : Karim Benzema renonce à son appel

Condamnée en novembre 2021 à une peine d'un an de prison avec sursis et à 75.000 euros d'amende en première instance, par le tribunal correctionnel de Versailles, Karim Benzema a finalement renoncé à son appel, dans le procès de la sextape de Mathieu Valbuena. C'est son avocat, Hugues Vigier dans la nuit de vendredi à samedi, confirmant une information de 78Actu, plus tôt dans la journée. L'ordonnance de désistement sera notifiée aux parties, mardi, par la cour d'appel de Versailles.

Karim Benzema était le seul des cinq condamnés pour tentative de chantage ou complicité, à avoir fait appel. Il devait être rejugé les 30 juin et 1er juillet devant la cour d'appel de Versailles.

Le tribunal avait estimé que le footballeur s'était "personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage". L'attaquant n'avait fait preuve "d'aucune bienveillance à l'égard de Mathieu Valbuena, bien au contraire" et avait agi "avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation".

