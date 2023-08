"Jouer en Arabie Saoudite et en équipe de France, ce n'est pas incompatible", affirme Deschamps

Kylian Mbappé et Didier Deschamps, le 12 juin 2023

Dans une interview pour L'Équipe, Didier Deschamps a été interrogé sur le feuilleton de l'été : Kylian Mbappé, en froid avec le PSG, sous la menace d'une saison en tribune. Pour le sélectionneur français, il sera impossible de se priver de son capitaine.

Même si Kylian Mbappé était resté à l'écart, sans jouer le moindre match, ni disputer la moindre minute, il aurait fait partie de la prochaine liste de Didier Deschamps. "Il serait venu avec nous, c'est une certitude" a assuré le sélectionneur. "On aurait fait en sorte de trouver des solutions. Cela n’aurait pas remplacé la compétition, mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum", a-t-il ajouté.

Didier Deschamps a également été interpellé sur l'arrivée de Thierry Henry chez les Espoirs. Il a très vite posé les bases de leurs futures collaborations, "ce n'est pas Thierry Henry qui est à mon service, et je ne suis pas à son service". Il a ajouté qu'au sein de la Fédération Française de Football, la priorité, c'est l'équipe de foot A et non les Espoirs.

Enfin, le sélectionneur français a expliqué avoir conscience que les JO sont "un événement incontournable" tout en rappelant bien que "l'Euro reste très important".



L'Arabie Saoudite a aussi été évoquée. Nouvel eldorado du foot mondial, le pays a récemment attiré N'Golo Kanté. Deschamps a affirmé ne pas vouloir "jeter la pierre aux joueurs qui partent en Arabie Saoudite", et en ce qui concerne Kanté, il reste "sélectionnable" pour l'entraîneur. "Jouer en Arabie Saoudite et en équipe de France, ce n'est pas incompatible", a-t-il conclu.