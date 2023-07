INVITÉ RTL - Didier Deschamps : "Notre génération a pris une part importante dans le milieu people"

12 juillet 1998. Pour la première fois, l'Équipe de France est sacrée championne du monde en battant le Brésil 3 à 0 avec un doublé de Zinedine Zidane. Un match légendaire et une ambiance indescriptible au Stade de France.

25 ans plus tard, les souvenirs sont encore saillants. "Même si on n'a pas le recul nécessaire quand on est au stade, on se rend compte qu'on réalise quelque chose de fabuleux. On est sur le toit du monde", confie à RTL Didier Deschamps, capitaine de l'époque et actuel sélectionneur des Bleus, invité de Focus Dimanche.

Du jour au lendemain, la vie des joueurs a forcément basculé. "Notre génération a pris une part importante dans le milieu people même si certains de mes collègues ont fait ce qu'il fallait pour l'alimenter. Cette bascule là a concerné plus ou moins chacun d'entre nous."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info