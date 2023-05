Pourquoi la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2016 avait-elle provoqué de vives critiques ?

ON VOUS EN REPARLE - La liste des joueurs de l'Euro 2016, sans Karim Benzema ni Mathieu Valbuena

ON VOUS EN REPARLE - La liste des joueurs de l'Euro 2016, sans Karim Benzema ni Mathieu Valbuena

En 2015, alors que Karim Benzema s'apprête à écrire l'histoire des Bleus, une sombre histoire de chantage éclabousse le joueur. Il aurait mis en relation son coéquipier Mathieu Valbuena et des maîtres chanteurs armés d'une sextape compromettante pour Valbuena.

Mais trop tard pour Karim Benzema. Placé en garde à vue, l'attaquant est écarté. Le Premier ministre de l’époque Manuel Valls enfonce le clou. Pour lui, “les conditions ne sont pas réunies pour qu’il vienne dans l’équipe de France”.

Et en avril 2016, le couperet tombe : Karim Benzema ne participera pas à l’Euro 2016. Une décision entérinée un mois plus tard lorsque Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, révèle sa liste dans le journal télévisé de TF1 le 12 mai.

Le nom de Karim Benzema brille par son absence mais la vraie surprise, ce sont deux autres absences remarquées : ni Mathieu Valbuena, ni Ben Arfa.

Pour l’ex footballeur Eric Cantona, ce choix sans Karim Benzema ni Ben Arfa pourrait être dicté en sous-texte par du racisme … Karim Benzema renchérit, évoque "la pression d'une partie raciste de la France".

Le sélectionneur répond qu'il n'oubliera jamais de tels propos. La brouille perdure entre le sélectionneur et le joueur du Real Madrid. Karim Benzema réintègrera les Bleus des années plus tard et part au Qatar pour la Coupe du Monde l’an dernier.

Mais le cauchemar n’est pas fini pour lui … Cette fois, une blessure l’empêche de jouer. Le fleuron du Real Madrid doit déclarer forfait.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info