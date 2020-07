publié le 21/07/2020 à 06:22

Dimanche 19 juillet, c’était la journée internationale des châteaux. Aussi connue sous le nom de "Palace Day", cette journée a été créée par l’Association des Résidences Royales Européennes (ARRE) présidée par le Château de Versailles. Objectif : fédérer "un plus grand nombre de châteaux et d’institutions culturelles internationales autour d’un thème commun et mettre en valeur le patrimoine".

Cette année, le château de Versailles, dans les Yvelines, semble tirer son épingle du jeu. Selon la société SEMrush, spécialiste de l’analyse marketing, le palais est le plus populaire de France sur Internet. Entre juin 2019 et juin 2020, on comptabilise près de 115.000 recherches Google par mois sur le château de Versailles. C’est plus de 3 fois plus que le château de Chambord, deuxième au classement, qui cumule un peu plus de 30.5000 recherches Google mensuelles sur la même période.

Malgré l’épidémie de Covid-19, le succès du château de Versailles ne se dément pas. Il augmente même. Pour le mois de juin 2020, SEMrush a recensé plus de 200.000 recherches Google sur le sujet. Pour mieux connaître la résidence de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, on vous raconte 5 anecdotes sur son histoire. Elles sont tirées du livre Vivre à la cour de Versailles en 100 questions (Tallandier, 2018), écrit par l'historien Mathieu Da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles. En novembre 2018, il était l'invité de RTL dans La curiosité est un vilain défaut.

1. Le château hébergeait près de 7.000 personnes

Le château de Versailles n'était pas seulement la résidence de la famille royale entre 1682 et 1789. Quelque 4.000 personnes vivaient dans l'enceinte du château, auxquelles s'ajoutent 2.700 autres, établis dans les alentours et dans les dépendances. Toutes ces personnes, n'étaient pas hébergées gratuitement : toutes, "du plus grand seigneur au petit marmiton", travaillaient pour la famille royale, expliquait Mathieu Da Vinha au micro de RTL en novembre 2018. Pour entrer au château, il fallait également payer une certaine somme pour obtenir leur charge, somme qui était amortie après plusieurs années de service auprès du roi.

2. On n'y vivait pas forcément dans un "nid à rats"

Certains historiens, comme Jules Michelet dans son Histoire de France, parlent des logements à Versailles comme des "nids à rats", des "logis étroits" aux "épaisseurs obscures". Selon Mathieu Da Vinha, les petits valets disposaient en effet d'une petite chambre d'une dizaine de mètres carrés, dans laquelle ils vivaient à deux. Mais tous ceux qui travaillaient à Versailles n'étaient pas logés à la même enseigne. Selon son statut, on pouvait obtenir des appartements plus ou moins grands. Certains "nids à rats" pouvaient ainsi faire jusqu'à 200 mètres carrés.

3. Il y avait bien des toilettes à Versailles

Selon certaines rumeurs, l'odeur à Versailles était infecte en raison de l'absence de toilettes, qui conduisait les habitants du château à faire leurs besoins derrière les rideaux. En vérité, il y avait bien des toilettes. Les courtisans et la famille royales se soulageaient dans des "chaises d’affaires", des chaises percées qui étaient régulièrement vidée dans les fosses d'aisance par les valets. Sous Louis XV, un système d'évacuation par chasse d'eau est même mis en place.

Il existait aussi des latrines publiques, mais en nombre insuffisant. D'où le fait que certains visiteurs du palais - qui était ouvert au public - aient préféré faire leur affaire dans les corridors.

4. Un "ascenseur" a été installé dans le château

Le terme d'"ascenseur" n'existe pas encore à l'époque des rois de France, mais il existe au château de Versailles une machine similaire : la chaise volante. Celle-ci a été installée par Louis XV, à la demande de la duchesse de Châteauroux. La chaise volante permet à la maîtresse du roi de rejoindre directement ses appartements privés au 3e étage. Elle fonctionne avec un système de poulies et de contrepoids, inventé au XVIIe siècle par le comte de Villayer, puis perfectionné par le machiniste du roi, Blaise-Henri Arnoult.

5. Louis XIV avait un spa

N'allez pas imaginer que Louis XIV se prélassait le soir dans son jacuzzi, ou faisait des séances de hammam pendant ses week-ends. Mais il existait bien un spa dans le château de Versailles : un lieu dans lequel on trouvait des bains et différents aménagement pour s'y détendre.



Louis XIV a en effet fait construire entre 1670 et 1680 un "appartement des bains" : 5 pièces de 50 à 100 mètres carrés, dont deux sont réservées aux bains. Il se situait au rez-de-chaussée, dans l'espace nord du corps centrale du château. Dans cet appartement, on trouvait des sources d'eau froide et chaude, des jets d'eau, mais surtout une grande baignoire d'une profondeur de 1,20 mètres. Mais cet appartement n'a finalement que peu servi à Louis XIV, assure Mathieu Da Vinha.