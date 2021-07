Jeux Olympiques : le calendrier de l'équipe de France de foot en heures françaises

25 ans qu'ils n'avaient plus participé à des JO, depuis Atlanta en 1996 - élimination en quarts de finale. Les Bleus version olympique vont tenter à Tokyo de rééditer l'exploit de leurs prédécesseurs de 1984, sacrés à Los Angeles. La sélection de Sylvain Ripoll a décroché sa place parmi les 16 qualifiés en atteignant les demi-finales du dernier Euro espoirs, en 2019.

L'ancien entraîneur de Lorient a eu le plus grand mal à bâtir sa liste de 19 joueurs, de nombreux clubs ayant refusé de libérer les joueurs retenus initialement, comme ils en ont le droit. On retrouvera notamment au Japon le gardien de Angers Paul Bernardoni, le défenseur de Lyon Melvin Bard, l'ancien milieu de l'OL Lucas Tousart ou l'attaquant de Nantes Randal Kolo Muani.

Les regards seront également tournés vers les trois joueurs de plus de 24 ans retenus (la limite de 23 ans a été revue à la hausse en raison du report des Jeux d'un an) : les anciens internationaux Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, qui jouent tous deux au Mexique, chez les Tigres de Monterrey, et le Montpelliérain Téji Savanier.

Mexique, Afrique du Sud et Japon au 1er tour

Hasard du tirage au sort, c'est justement face au Mexique que les Bleus débutent leur tournoi, le jeudi 22 juillet à 10h heure française. Ils se frotteront ensuite à l'Afrique du Sud le dimanche 25 juillet, une nouvelle fois à 10h. Le troisième et dernier match de poules (groupe A) est prévu le mercredi 28 juillet face au pays hôte, le Japon, à 13h30.

Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras et Roumanie composent le groupe B, Égypte, Espagne, Argentine et Australie le C, Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire et Arabie Saoudite le C. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finales. La finale de ce tournoi messieurs est programmée le samedi 7 août (13h30 heure française).

La liste des Bleus à Tokyo :

Gardiens : Paul Bernardoni (Angers), Stefan Bajic (Saint-Etienne), Dimitry Bertaud (Montpellier)*

Défenseurs : Melvin Bard (Lyon), Anthony Caci (Strasbourg), Ismaël Doukouré (Valenciennes/L2), Pierre Kalulu (AC Milan/ITA), Clément Michelin (Lens), Timothée Pembélé (PSG), Modibo Sagnan (Real Sociedad/ ESP)

Milieux : Alexis Beka Beka (Caen/L2), Jérémy Gélin (Rennes), Enzo Le Fée (Lorient), Téji Savanier (Montpellier), Lucas Tousart (Hertha Berlin/GER)

Attaquants : André-Pierre Gignac (Monterrey/MEX), Randal Kolo Muani (Nantes), Isaac Lihadji (Lille)*, Nathanaël Mbuku (Reims), Arnaud Nordin (Saint-Etienne), Florian Thauvin (Monterrey/MEX).

(*) Bertaud et Lihadji ne partiront au Japon qu'"en cas de besoin", selon le communiqué de la FFF