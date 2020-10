Ligue des champions : à quelle heure à lieu Istanbul Basaksehir-PSG ?

et AFP

publié le 28/10/2020 à 13:07

Durant de nombreuses années, les matches de Ligue des champions débutaient à 20h45, à de rares exceptions près notamment pour des clubs de l'Est de l'Europe (Russie, Azerbaïdjan...) qui pouvaient recevoir à 18h. Depuis la saison 2018-2019, l'Uefa a instauré de nouveaux horaires : six matches par soirée (mardi et mercredi) programmés à 21h, les deux autres à 18h55.

Mercredi 28 octobre, ces deux rencontres avancées au début de soirée sont Krasnodar-Chelsea dans le groupe de Rennes (qui se rend à Séville à 21h) et Istanbul Basaksehir-PSG dans le groupe H (coup d'envoi de Manchester United-Leipzig à 21h). Paris jouera ensuite ses quatre derniers matches dans la phase de poules à 21h.

Battus 2-1 par United sur leur pelouse du Parc des Princes en ouverture, mardi 20 octobre, les Neymar, Mbappé et consorts se retrouveraient en fâcheuse posture pour la qualification en 8es de finale en cas de nouveau revers en Turquie. Il y aura ensuite la double confrontation avec Leipzig, le 4 novembre en Allemagne et le 24 novembre en France.