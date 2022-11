Coupe du monde 2022 : pourquoi les supporters doivent-ils éviter les chameaux au Qatar ?

À deux jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022, le 20 novembre, les 32 sélections qualifiées arrivent au Qatar. Les supporters seront également au rendez-vous, mais ils devront faire de prudence une fois sur place.

Selon le tabloïd britannique The Sun, cité par le quotidien Midi-Libre, certains supporters ont reçu la recommandation de ne pas s'approcher des chameaux et dromadaires au Qatar, pour des raisons de santé.

Ces animaux peuvent transmettre le Mers (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), un coronavirus potentiellement mortel pour l'homme. Son taux de mortalité est estimé à 35% mais l'OMS estime ce chiffre surévalué à cause d'un nombre important de personnes asymptomatiques.

Pour éviter de contracter ce virus, il est recommandé de s'éloigner de ces animaux et d'éviter de consommer de produits crus ou mal cuits, lait ou viande, provenant des camélidés. Avec une fréquentation aussi importante que celle qui et prévue pendant l'événement sportif, les risques de propagations sont plus élevés.

Le Mers reste beaucoup moins infectieux que la Covid-19. L'OMS n'a dénombré que 2.500 cas depuis que le virus a été découvert et environ 900 décès ont été enregistrés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info