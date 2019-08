et AFP

publié le 29/08/2019 à 16:08

Didier Deschamps hausse le ton contre l'homophobie dans les stades. Le football français doit se montrer "intransigeant" par rapport aux chants et banderoles homophobes qui touchent actuellement les rencontres de Ligue 1, a déclaré ce jeudi 29 août le sélectionneur des Bleus, sans toutefois se prononcer sur la nécessité d'interrompre ou non les rencontres.

"C'est très clair que quelle que soit la forme de contestation qu'il peut y avoir et de discrimination dans un stade, il n'y a pas de place pour ça, [...] il faut être intransigeant par rapport à ce type d'événement mais [...] c'est un problème difficile à régler, ça demande une réflexion très approfondie", a souligné Deschamps en conférence de presse à l'occasion de l'annonce des joueurs sélectionnés pour les prochains matches des éliminatoires de l'Euro-2020.

Mercredi soir, les derniers matches de la 3ème journée de Ligue 1 ont de nouveau été marqués par des chants et des banderoles polémiques, qui ont entraîné plus de douze minutes d'interruption de jeu lors de Nice-Marseille, alors que plusieurs rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 ont été fortement perturbées depuis la reprise des championnats.

Au sujet des interruptions, "je ne vais pas dire là, il fallait , là il ne fallait pas. Le constat que tout le monde peut faire, c'est que ça perturbe le déroulement d'un match et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il ne faut pas prendre cette décision-là", a argumenté Deschamps.

"Je ne vais pas exclure l'équipe de France de ça, on est tous unis par rapport au fait qu'on doit lutter contre ce problème-là", a-t-il encore ajouté.