publié le 20/08/2019 à 09:36

Le début de saison en Ligue 2 a été marqué par cette triste première à Nancy, quand l'arbitre Medhi Moktari a décidé d'interrompre la rencontre pour des chants à caractère homophobe scandés par des supporters nancéiens. Une initiative saluée par l'ancien joueur de Nancy, Olivier Rouyer.

Il a été le premier professionnel à faire son coming out et se rendra d'ailleurs au stade Marcel Picot de Nancy pour sensibiliser le public. "Ça dure depuis 30 piges ! Je veux me déplacer dans les stades, je veux aller voir les supporters. Je veux qu'on m'explique pourquoi il est d'usage, dans un stade de foot, de traiter l'adversaire de pédé. Expliquez-moi pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à le comprendre", s'indigne l'ancien joueur.

"Je vais expliquer ce qu'attend un footballeur d'un supporter. Et je voudrais surtout que le supporter m'explique ce que c'est qu'un pédé. Peut-être que je vais l'aider à ne plus avoir cette attitude. Ce qui vient de se passer me conforte encore plus dans le fait d'aller au contact", a-t-il ajouté. "Faudrait qu'on m'explique pourquoi il n'y a qu'au football ? Quand je vais voir un match de rugby, quand je vais au volley, quand je vais au hand, je n'entends pas ce genre d'insultes. Ils sont intolérants, il faut que la ligue soit intolérante", demande Olivier Rouyer.