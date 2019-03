publié le 28/03/2019 à 16:17

L'Alsace et la Bretagne ont rendez-vous dans le Nord. Respectivement 10e et 18e de Ligue 1, Strasbourg et Guingamp se retrouvent samedi 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, l'enceinte dans laquelle évolue d'ordinaire le club de Lille, pour une finale inédite de Coupe de la Ligue.



Depuis cinq ans, le trophée revient systématiquement au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, le club de la capitale ne fera pas main basse sur toutes les récompenses attribuées en fin de saison. Les Neymar, Mbappé, Cavani... ont été surpris au Parc des Princes par les Guingampais, en quart de finale, le 9 janvier dernier, sur deux penaltys en fin de match (1-2).

L'En Avant s'est ensuite débarrassé de Monaco aux tirs au but pour s'offrir sa première finale dans l'épreuve relancée en 1995. Le "petit" club des Côtes d'Armor compte surfer sur sa réussite récente dans l'autre Coupe nationale, la Coupe de France : victoire en 2009 et 2014 face au voisin rennais.

En direct sur deux chaînes

Auteurs d'un parcours remarquable avec des qualifications face à Lille, Marseille, Lyon et Bordeaux, les Strasbourgeois n'ont, eux, plus été aussi proche d'une nouvelle ligne à leur palmarès depuis 2005 et un sacre dans cette même Coupe de la Ligue face à Caen. En championnat, le Racing était venu arracher le nul (1-1) au stade de Roudourou fin octobre (1-1).



Six ans après le succès des Verts de Saint-Étienne face à Rennes au Stade de France, qui fera chavirer ses supporters ? Rendez-vous à partir de 21h05 pour connaître la réponse, avec prolongation et séance de tirs au but en cas d'égalité à la fin des 90 minutes. Deux chaînes de télévision diffusent la rencontre en direct : France 2 et Canal+ Sport. RTL et RTL.fr seront bien sûr également mobilisés.