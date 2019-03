publié le 26/03/2019 à 14:15

C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Devant le Sénat, en marge de la signature d'une convention avec la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), la présidente de la Ligue de football professionnel Nathalie Boy de la Tour a répondu à la ministre des Sports Roxana Maracineanu.



Cette dernière avait été choquée par les chants des ultras parisiens entendus le 17 mars dernier au Parc des Princes lors du "classique" opposant le PSG à l'OM. "Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes que ces pratiques doivent perdurer. Les insultes, homophobes notamment, sont interdites par la loi et elles seraient tolérables dans les stades ?", a-t-elle tweeté, après avoir dit sur franceinfo qu'elle encourageait la LFP "pour qu'il y ait des pénalités et que les clubs deviennent plus responsables".

Une demande entendue par la présidente de la LFP mais qui ne sera pas forcément mise en application. "Pour beaucoup de supporters, ça fait partie du folklore", a nuancé Nathalie Boy de la Tour. "Ils n'ont pas forcément l'impression de blesser, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas grave", a-t-elle ajouté, en vantant le "travail d'éducation et de sensibilisation (...) pour pouvoir montrer que derrière les mots qu'on peut utiliser de façon un peu légère, on peut blesser, faire souffrir quelqu'un".

Sur une plus grande sévérité à l'égard des clubs, elle a fait valoir qu'il pouvait être difficile de faire constater des chants haineux. "Les délégués de la LFP et les arbitres sont très concentrés sur le match. De temps en temps, il peut y avoir des propos homophobes ou racistes qui ne (leur) reviennent pas aux oreilles", a-t-elle reconnu.



"Il faut y aller par étapes (...) il y a déjà énormément de choses qui sont réalisées par la LFP", estime la présidente, pour qui "la situation s'est clairement améliorée dans nos stades", en prenant appui sur "les enquêtes d'image" que fait réaliser la LFP et la hausse de fréquentation dans les stades.