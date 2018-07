publié le 31/03/2018 à 21:41

Le suspense n'a pas duré longtemps lors cette 24e finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Après 22 minutes de jeu, le PSG menait déjà 2-0 face à Monaco à Bordeaux. Le score final est de 3 à 0. Désormais quintuple tenant du titre, le club de la capitale a gagné grâce à un doublé d'Edinson Cavani et un but d'Angel Di Maria.





Dès la 4e minute, l'arbitre Clément Turpin signalait le point de penalty pour une faute de Kamil Glik sur Kylian Mbappé à l'entrée de la surface de réparation. Après quatre minutes de confusion et l'appel à l'assistance vidéo, la sentence était bien validée et transformée par Edinson Cavani (8e).

Intenable, Mbappé se mettait encore en évidence avec cette ouverture lumineuse pour Angel Di Maria. D'une frappe du gauche, l'Argentin trompait Danijel Subasic au 1er poteau (22e). Et à la 85e Edinson Cavani a achevé l'ASM en y allant de son doublé. Rien n'effacera l'élimination en 8es de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais au moins, Paris remporte un titre et entre dans l'histoire de la coupe de la Ligue.