Gerry Marsden, chanteur de l'hymne de Liverpool "You'll never walk alone", est décédé

publié le 03/01/2021 à 23:39

Gerry Marsden, le chanteur qui a popularisé "You'll never walk alone", devenu l'hymne du club anglais, est décédé dimanche 3 janvier à l'âge de 78 ans, ont annoncé les médias britanniques.

"C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Gerry Marsden", ont réagi les Reds sur leur compte Twitter. "Les mots de Gerry resteront à jamais gravés dans notre mémoire". "La voix de Gerry a accompagné nos plus grandes soirées. Son hymne a lié les joueurs, le personnel et les fans du monde entier, contribuant à créer quelque chose de vraiment spécial. Tu ne marcheras jamais seul", écrit le club, en référence au titre de la chanson.

Né à Liverpool, Marsden était le leader du groupe Gerry And The Pacemakers dans les années 60 et avait repris "You'll never walk alone", écrit à l'origine par les compositeurs américains Rogers et Hammerstein pour la comédie musicale Carousel en 1945. Les fans de Liverpool ont adopté sa version du morceau "You'll never walk alone" en 1963. Elle est devenue l'un des hymnes les plus célèbres du football.

D'autres clubs comme le Celtic, Feyenoord ou Dortmund l'ont également choisi. Marsden avait réenregistré le morceau en avril 2020 en hommage au Service national de santé britannique pendant la pandémie de coronavirus.

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️



You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021