Bernard Guignedoux, le premier buteur de l'histoire du PSG, est mort

et AFP

publié le 02/01/2021 à 05:04

Le Paris Saint-Germain et ses supporters ne l'oublieront jamais. Premier buteur de l'histoire du club de la capitale, Bernard Guignedoux est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé le PSG ce vendredi 1er janvier. "Nous pleurons la disparition ce matin du premier buteur de l'histoire du club, Monsieur Bernard Guignedoux", a-t-il publié sur son compte Twitter.

"Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches", indique le club. Milieu de terrain, Bernard Guignedoux a évolué en tant que joueur au PSG entre 1970 et 1972. Le 23 août 1970, son coup-franc surpuissant face à Poitiers (1-1), offrait au club parisien le premier but de son histoire.

Après avoir joué au Paris FC et à l'AS Monaco puis raccroché les crampons, il a travaillé comme entraîneur au centre de formation du Paris Saint-Germain de 1981 à 2003. Bernard Guignedoux a été par la suite entraîneur adjoint au RC Strasbourg (2003-2005) et au Valenciennes FC (2005-2009) aux côtés d'Antoine Kombouaré.

Nous pleurons la disparition ce matin du premier buteur de l'histoire du club, Monsieur Bernard Guignedoux.



Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches.



Repose en paix Bernard ❤️💙 pic.twitter.com/PAiY5ZEM9f — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2021