VIDÉO - Mort de Gérard Houllier : l’hommage de Liverpool à son ancien coach

publié le 17/12/2020 à 14:20

"You'll Never Walk Alone", a pris un tout autre sens mercredi soir à Anfield. Lors du match de Premier League entre Liverpool et Tottenham, les Reds ont rendu un vibrant hommage à leur ancien coach Gérard Houllier, décédé ce lundi 14 décembre à l'âge de 73 ans. Entraîneur emblématique des Reds entre de 1998 à 2004, le Français avait apporté au club une victoire en Coupe de l'UEFA en 2001.

Gérard Houllier avait surtout fait éclore une génération de joueurs hors norme, comme Jamie Carragher, Steven Gerrard ou encore Michael Owen. Mercredi soir, les 2.000 supporters autorisés à Anfield ont entonné l'hymne du club "You'll Never Walk Alone" (Tu ne marcheras jamais seul), faisant résonner le stade comme s'il était plein.

Rassemblés dans le rond central, les joueurs de Liverpool et de Tottenham ont ensuite applaudi, accompagnés par les supporters et le staff des deux équipes. Des banderolles étaient déployées où on pouvait lire "Merci Gérard". Certaines légendes de Liverpool, comme Ian Rush ou Kenny Dalglish étaient eux-aussi présents.

Hommage à Gérard Houllier au début de la rencontre.#LIVTOT pic.twitter.com/1GaCCP5Oqu — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 16, 2020

An emotional tribute to the late, great, Gerard Houllier ❤️ pic.twitter.com/RNikoA0UC2 — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2020