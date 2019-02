publié le 15/11/2018 à 09:02

Grâce à lui, le Borussia Mönchengladbach, "Gladbach" pour les intimes, retrouve son lustre d'antan depuis le début de cette saison 2017-2018. 9e du championnat d'Allemagne en mai dernier, le club de l'Ouest du pays, juste à côté de la frontière avec les Pays-Bas, occupe actuellement la 2e place, derrière l'autre Borussia, Dortmund, et devant le Bayern Munich, seulement 5e.



Lui, c'est Alassane Pléa, bien connu des supporters de Lyon, plus encore de ceux de Nice, beaucoup moins du grand public français. Le 13 juillet dernier, deux jours avant la finale de la Coupe du Monde France-Croatie, l'attaquant de 25 ans fait le choix, surprenant pour nombre d'observateurs, de quitter la Côte d'Azur pour un club au palmarès riche... dans les années 1970 (cinq titres de champions d'Allemagne, deux Coupes de l'UEFA, l'ancêtre de l'Europa League).

Avec Fekir, Tolisso et Martial à l'OL

Quatre mois plus tard, le natif de Lille (le 10 mars 1993) découvre l'équipe de France, la grande, après avoir connu toutes les sélections depuis les - 18 ans. Certains souligneront qu'il le doit aux forfaits coup sur coup d'Anthony Martial puis Alexandre Lacazette en moins de deux heures, lundi 12 novembre. Pour d'autres, ce n'est que la conséquence logique d'une ascension régulière ces dernières années.

Le futur attaquant de 1,80 m quitte le nord de la France pour rejoindre le centre de formation de l'Olympique Lyonnais en 2009. Il y côtoie notamment Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Jordan Ferri, Anthony Martial ou Clinton Njie. Lancé en Ligue 1 par Rémi Garde en octobre 2012, il réapparaît neuf fois avec les pros en 2013, avant d'être prêté à Auxerre, en Ligue 2, de janvier à août 2014.

11 matches, 11 buts

En fin de mercato, il rejoint Nice, marque 3 buts la première saison, 6 la deuxième, 14 en 2016-2017 et 21 dont 16 en Ligue 1 lors du dernier exercice, presque autant que son partenaire offensif Mario Balotelli (18). De nombreuses rumeurs l'envoient alors en Angleterre. Le Borussia Mönchengladbach casse sa tirelire pour se l'offrir : 23 millions d'euros, dépense la plus élevée de toute l'histoire du club.



L'investissement s'avère immédiatement payant. Pléa marque lors des 2e, 4e, 5e, 6e et 7e journées. "Gladbach" balaye le Bayern en Bavière 3-0. Juste avant le début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine, le numéro 14 s'offre un triplé à Brême. Avec 8 réalisations, le voilà à la 2e place du classement des buteurs, devant le Polonais Robert Lewandowski par exemple. Ajoutez en plus un autre triplé en Coupe.

Une chance face à l'Uruguay ?

S'il y a de fortes chances que Didier Deschamps ne procède à aucun essai aux Pays-Bas et fasse confiance devant à ses champions du monde devant (Kylain Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Blaise Matuidi dans un 4-2-3-1), Pléa devrait avoir au moins quelques minutes pour s'exprimer en amical face à l'Uruguay, mardi 20 novembre. Jusqu'ici, il a rarement laissé passer sa chance.