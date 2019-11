France-Moldavie : découvrez les compos probables

publié le 14/11/2019 à 15:48

Le 2e match de l'histoire entre l'équipe de France masculine de football et la Moldavie sera-t-il encore décisif pour la qualification des Bleus à l'Euro 2020 au coup d'envoi à 20h45 ? La réponse tombera sur les coups de 19h50, à la fin de Turquie-Islande (18h). Si les Islandais ne s'imposent pas à Istanbul, Turcs et Français auront déjà leur billet en poche.

Quoi qu'il en soit, Didier Deschamps a visiblement décidé d'aligner ce qu'il considère comme sa meilleure équipe en l'absence d'Hugo Lloris, Lucas Hernandez, Blaise Matuidi et Paul Pogba. Steve Mandanda prendra place dans les buts, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Clément Lenglet et Lucas Digne en défense, N'Golo Kanté et Corentin Tolisso au milieu, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman et Olivier Giroud en attaque.

La Moldavie sera a priori elle aussi organisée en 4-2-3-1. Au match aller, en mars, les Bleus s'étaient imposés 4-1 à Chisinau avec des buts de Griezmann (24e), Varane (27e), Giroud (36e) et Mbappé (87e). Les Moldaves pointent au 175e rang au classement Fifa, les Bleus au 2e, derrière la Belgique.

France-Moldavie : les équipes de départ probables

France : Mandanda - Pavard, Varane (cap.), Lenglet, Digne - Kanté, Tolisso - Mbappé, Griezmann, Coman - Giroud

Moldavie : Koselev - Jardan (cap.), Posmac, Platica, Armas, Reabciuk - Ginsari, Oancea, Cojocaru, Cociuc - Damascan