France-Kazakhstan : quel 11 de départ sans Pogba, Varane ni Kimpembe ?

Frappe en apparence anodine en toute fin d'entraînement, addition potentiellement très salée. Forfait pour les deux dernières rencontres des Bleus dans les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, samedi 13 novembre au Parc des Princes (20h45) face au Kazakhstan puis trois jours plus tard en Finlande, Paul Pogba souffre d'une déchirure aux quadriceps qui pourrait l'éloigner des terrains durant deux mois, annonce L'Équipe, mardi 8 novembre.

Le milieu de 28 ans rejoint à l'infirmerie son coéquipier à Manchester United Raphaël Varane (ischio-jambier). Didier Deschamps devra aussi composer pour ces deux derniers rendez-vous de l'année sans un autre de ses cadres en défense, la Parisien Presnel Kimpembe, lui aussi touché aux ischio-jambiers. Rappelons qu'un succès suffit aux Bleus face aux Kazakhs pour décrocher leur billet.

Dès lors, ils sont cinq à postuler pour les trois places devant Hugo Lloris dans le schéma en 3-4-1-2 retenu lors des trois derniers matches (Finlande, Belgique, Espagne) : Jules Koundé, Dayot Upamecano, Clément Lenglet, Kurt Zouma et Lucas Hernandez. Au regard des dernières compositions, Koundé semble en balance avec Zouma à droite, Upamecano le remplaçant "naturel" de Varane, l'aîné des frères Hernandez le favori à gauche.

Une paire Kanté-Rabiot au milieu ?

Sur les côtés, Benjamin Pavard et Théo Hernandez sont devant Léo Dubois et Lucas Digne dans la hiérarchie. Pour les deux postes du milieu, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot, au nom de leur expérience, vont sans doute débuter - Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi sont plutôt attendus en Finlande, d'autant plus si la qualification est dans la poche.

Reste le secteur offensif, sans surprise sauf pépin : le trio Kylian Mbappé-Antoine Griezmann-Karim Benzema va connaître une troisième titularisation de suite. Wissam ben Yedder, Moussa Diaby et dans une moindre mesure Kingsley Coman se contenteront des miettes. À un an du coup d'envoi de la Coupe du monde, Deschamps n'a déjà plus de temps à perdre pour affiner les automatismes.

Le 11 de départ probable face au Kazakhstan

Lloris - Koundé (ou Zouma), Upamecano, L. Hernandez - Pavard, Kanté, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé