Diego Maradona, opéré à la tête, est sorti de l'hôpital

publié le 12/11/2020 à 00:51

Diego Maradona a quitté ce mercredi 11 novembre la clinique de la banlieue nord de Buenos Aires où il a été opéré avec succès d'un hématome à la tête la semaine dernière. Il est resté hospitalisé huit jours et va pouvoir poursuivre sa convalescence dans une maison à Tigre, à 30 kilomètres au nord de Buenos Aires, dans un condominium proche du domicile de sa fille Giannina.

"L'idée est que Diego soit entouré par les personnes qui lui sont les plus proches, car ce sont les liens qui pourront l'aider à se rétablir, en plus du suivi psychologique et médical", avait déclaré lundi à la presse Carlos Diaz, psychologue et membre de l'équipe médicale qui soigne l'ancien footballeur.

Le champion du monde 1986 avait été hospitalisé pour de l'anémie et de la déshydratation le 2 novembre à La Plata. Un scanner avait alors révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne.

Pendant la période post-opératoire, Maradona a connu des difficultés liées à un syndrome d'abstinence, à cause de sa consommation d'alcool et de somnifères, selon le Dr Luque, justifiant la durée d'hospitalisation de son patient, malgré une guérison "étonnante" après l'intervention.