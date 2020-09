France-Croatie : découvrez les compos probables

publié le 08/09/2020 à 13:51

Un peu plus de deux ans après la finale de la Coupe du monde remportée 4-2 en Russie, les Bleus retrouvent la Croatie, mardi 8 septembre (20h45) au Stade de France. Mais ce remake va être dénaturé par le huis clos, le forfait de Kylian Mbappé et le turn-over imposé par les cadences infernales de la reprise.

Trois jours après sa courte victoire à Solna (1-0) contre la Suède, ce deuxième rendez-vous dans le cadre de la Ligue des Nations aurait dû être synonyme de revanche, de spectacle et de fête. Il n'en sera rien : la crise sanitaire a exclu tous les spectateurs des stades. La pandémie de coronavirus a aussi éreinté les organismes des joueurs ayant terminé leurs championnats en juillet ou la Ligue des champions en août.

Et elle s'est invitée à la dernière minute avec le test positif de Kylian Mbappé, un des héros français de la finale du Mondial, forfait après avoir pourtant participé à l'entraînement de veille de match. Dans le camp d'en face, les Croates se présenteront aussi sans leur vieillissant mais irremplaçable duo du milieu de terrain Luka Modric-Ivan Rakitic, laissé au repos par le sélectionneur Zlatko Dalic.

Vers un duo d'attaque Ben Yedder-Martial

Totalement dépassés au Portugal (4-1) pour leur entrée en lice dans cette compétition qui remplace les traditionnels matches amicaux d'automne, les finalistes du Mondial sont à la peine. C'était "une défaite douloureuse" mais "méritée", "on aurait dit que le Portugal jouait avec 15 joueurs", a commenté lundi Dalic, prédisant "un match plus difficile" encore face aux Bleus.

Au vu du dernier entraînement et en l'absence de Mbappé, unique buteur en Suède, Didier Deschamps devrait aligner une attaque inédite avec Wissam Ben Yedder (8 sélections, 2 buts) et Anthony Martial (19 capes, 1 but). Antoine Griezmann, qui a loupé un troisième penalty de suite en Bleu à Solna, devrait être reconduit en meneur de jeu dans le 3-4-1-2. Olivier Giroud va s'asseoir sur le banc.

Deuxième pour Upamecano, première pour Camavinga ?

Derrière, le sélectionneur devrait aussi offrir une seconde sélection d'affilée à Dayot Upamecano en défense centrale, au côté de Lucas Hernandez et Clément Lenglet et non plus de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Hugo Lloris, va aussi enchaîner dans les b buts.

Autre changements attendus : Adrien Rabiot devrait laisser sa place au milieu de terrain à Steven Nzonzi, choisi pour faire la paire avec N'Golo Kanté. Le milieu de Tottenham Moussa Sissoko et le défenseur du Real Madrid Ferland Mendy sont partis pour occuper les côtés à la place de Léo Dubois et Lucas Digne.

Enfin, le sélectionneur devrait permettre à Eduardo Camavinga, milieu rennais de 17 ans et 9 mois, d'entrer en jeu d'honorer ainsi une première sélection en équipe de France.

France-Croatie : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap.) - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, F. Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial



Croatie : Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida (cap.), Barisic - Rebic, Badelj, Brozovic, Perisic - Kovacic - Petkovic