France / Colombie : une première réussie pour Hervé Renard chez les Bleues

Inquiétante puis survoltée. Hervé Renard a su trouver les ressources pour obtenir sa première victoire aux commandes de l'équipe de France féminine, qui lance la préparation du Mondial-2023 (20 juillet-20 août).



Trois buts en huit minutes, dont un doublé d'Eugénie Le Sommer juste avant l'heure de jeu (56e, 60e), ont permis à l'entraîneur français de souffler enfin, après une première période catastrophique et deux buts colombiens survenus sur deux séquences identiques, des coups francs consécutifs à des fautes évitables de la capitaine, Wendie Renard (38e, 52e).

Le chemin vers le sacre mondial cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande, rêve assumé du football féminin français, reste toujours aussi tortueux après cette entrée en matière à deux visages.



"On n'est pas des magiciens"

En effectuant trois remplacements après 45 minutes de jeu, le nouveau sélectionneur a aussi vu juste, puisque deux entrantes ont été décisives, avec un doublé (52e, 73e) et une passe décisive pour Delphine Cascarino, ainsi qu'un but (90e+1) et une passe décisive pour Grace Geyoro.



Quarante bonnes minutes contre la modeste 26e nation mondiale ne suffiront pas, néanmoins, à effacer la crise inédite des dernières semaines, qui avait conduit au départ de l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre le 9 mars après une fronde de plusieurs cadres.

"On n'est pas des magiciens", a affirmé le nouveau sélectionneur des Bleues Hervé Renard après sa première victoire, se disant satisfait d'avoir "redressé le tir" même s'il faudra "être beaucoup plus solide" au Mondial cet été.

