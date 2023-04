Coupe du monde féminine de football : pourquoi la France n'a-t-elle pas encore de diffuseur ?

L'attaquante Marie Antoinette Katoto (à droite) est félicitée par ses coéquipières après avoir marqué un but lors du match amical de football féminin du Tournoi de France entre la France et le Brésil au stade Michel-d'Ornano de Caen le 19 février 2022.

Si la France a son nouveau sélectionneur chez les féminines, elle n'a en revanche toujours pas de diffuseur à l'occasion de la Coupe du monde de football prévue du 20 juillet au 20 août prochain. Ce qui coince ? Des raisons financières.

Fixé le 5 juillet 2022, le premier appel d'offres sur les droits de diffusion pour l'Hexagone, a été jugé non concluant par la FIFA (qui commercialise en direct cette épreuve), "faute d'offre qui reconnaisse le plus grand tournoi de football féminin au monde à sa juste valeur". Ce qui a ouvert la voie à des négociations de gré à gré depuis septembre 2022.

La barre a-t-elle été mise (beaucoup) trop haut ? Comme le rappelle Le Monde, lors de la dernière édition en 2019, les droits de retransmission en France avaient été vendus à TF1 pour plus de 19 millions d'euros. La Une avait ensuite sous-licencié une codiffusion à Canal + pour 8 millions d'euros. Pour l'édition 2023, les propositions financières oscilleraient entre 3 millions et 5 millions d'euros, loin de la vingtaine visée, selon les informations du quotidien national.

Décalage horaire très défavorable en France

Un tel écart s'explique d'abord par une question de calendrier : la compétition est en effet plus tardive qu'à l'accoutumée et tombe dans une période creuse en termes publicitaires.

Aussi, le décalage horaire avec les deux pays organisateurs - 10 heures avec la Nouvelle-Zélande, 8 heures avec l'Australie - pose un sérieux problème. Les Bleues joueront ainsi tous leurs matches du premier tour à midi, heure française (la Jamaïque, le 23 juillet ; le Brésil, le 29 juillet et le Panama, le 2 août). Tandis que les demi-finales, la finale et la "petite finale" (le match pour la troisième place) se disputeront à 10 heures ou à midi. "Ce sont les pires créneaux horaires pour les diffuseurs européens et français, en particulier", juge Vincent Chaudel, le cofondateur de l'Observatoire du sport business, interrogé par FranceInfo.

Le contexte est enfin défavorable pour les droits TV, car les événements se multiplient sur le territoire français avec la Coupe du monde de rugby (8 septembre - 28 octobre 2023) et les Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août 2024).

