France-Autriche : 3 compos de départ possibles compte tenu des absences

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann avec les Bleus à Villeneuve-d'Ascq le 29 mars 2022

De Hugo Lloris à Karim Benzema en passant par Lucas et Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Lucas Digne, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara et Kingsley Coman, Didier Deschamps doit se passer du total ahurissant de 12 joueurs, la plupart des cadres, pour les deux matches de septembre contre l'Autriche (jeudi 22 septembre 20h45) et au Danemark (dimanche 25 20h45) en Ligue des Nations.

Avec ces absents sur blessure, le sélectionneur aurait presque pu composer un 11 de départ cohérent. À deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar - il n'y aura plus de rassemblement ensuite d'ici-là -, il va devoir bricoler avec les présents et tenter de sauver ce qui peut l'être : le maintien en Ligue A de la Ligue des Nations. Les Bleus occupent la dernière place de leur groupe, synonyme de relégation, avant ces deux derniers rendez-vous.

Reste à savoir quel schéma aura dans ces circonstances sa préférence. Déjà confronté à des pépins physiques en juin - Kylian Mbappé et Raphaël Varane notamment - et à une série de quatre matches en dix jours, "DD" était revenu à une défense à quatre dès la deuxième rencontre, abandonnant - momentanément ? - le 3-4-3 mis en place depuis la phase finale de la dernière Ligue des Nations, remportée par les Bleus en octobre 2021.

1. En 4-2-3-1

La présence dans le groupe de Antoine Griezmann, qui vient de fêter sa première titularisation de la saison avec l'Athlético de Madrid, tend à faire pencher la balance sur le 4-2-3-1 du Mondial 2018 ou plus récemment de l'aller en Autriche (1-1), avec Ousmane Dembélé sur sa droite, Kylian Mbappé à gauche et Olivier Giroud en pointe. Lorsqu'il était revenu en mars, l'attaquant du Milan AC avait débuté les deux matches, et marqué à chaque fois.

Lloris forfait, il n'y a pas de doute sur l'identité du gardien : Mike Maignan, bien installé devant Alphonse Areola et Alban Laffont. Dans ce schéma, l'expérimenté Benjamin Pavard et Ferland Mendy en raison des absences semblent incontournables aux postes de latéraux. Raphaël Varane l'est assurément en défense centrale. Avec Jules Koundé à ses côtés plutôt que Dayot Upamecano, William Saliba ou Benoît Badiashile, seul gaucher mais novice en Bleu ? Sans doute.

Reste à coucher le nom des deux milieux. Dans un désert d'inexpérience, Aurélien Tchouaméni (12 sélections) a déjà prouvé qu'il avait les épaules. Mattéo Guendouzi (6) compte légèrement plus de capes que Jordan Veretout (5), Eduardo Camavinga (3) et Youssouf Fofana (0).

Le 11 possible : Maignan - Pavard, Koundé, Varane, Mendy - Guendouzi, Tchouaméni - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud



2. En 4-4-2 losange

Une formule moins offensive consisterait à remplacer Ousmane Dembélé ou Olivier Giroud par un milieu. Tchouaméni pourrait tenir le rôle de sentinelle comme souvent au Real, avec son partenaire en club Eduardo Camavinga (3 sélections) sur sa gauche et Guendouzi sur sa droite. Griezmann occuperait la pointe haute de milieu à quatre, en soutien de ses deux attaquants.



Le 11 possible : Maignan - Pavard, Koundé, Varane, Mendy - Guendouzi, Tchouaméni, Camavinga - Griezmann - Mbappé, Giroud (ou Dembélé)

3. En 3-4-3

Dernière possibilité envisagée - non sans la crainte de nouvelles défections -, le retour au 3-4-3, initialement envisagé pour la défense du titre de champions du monde au Qatar. Les circonstances ne semblent plus du tout s'y prêter, mais peut-être que Deschamps souhaitera le revoir tout ou partie sur l'un des deux matches. Pavard pourrait alors intégrer la défense à trois et laisser le couloir droit à Jonathan Clauss.



Le 11 possible : Maignan - Pavard, Koundé, Varane - Clauss, Guendouzi, Tchouaméni, Mendy - Griezmann - Mbappé, Giroud (ou Dembélé).

La liste de 23 mise à jour :

Gardiens (3) : Alphonse Areola, Alban Lafont, Mike Maignan



Défenseurs (9) : Benoît Badiashile, Jonathan Clauss, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Raphaël Varane



Milieux (5) : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout



Attaquants (6) : Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info