Football : après 197 sélections, le Portugais Cristiano Ronaldo bat un record

Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record mondial de sélections en équipe nationale masculine en disputant son 197ᵉ match avec le Portugal face au Liechtenstein, jeudi 23 mars, à Lisbonne pour les qualifications à l'Euro-2024. L'attaquant de 38 ans, qui évolue désormais dans le club saoudien d'Al-Nassr, était titulaire au coup d'envoi de cette première rencontre de la campagne qualificative de la Seleção. Il a, ainsi, doublé le Koweïtien Bader Al-Mutawa (196) avec qui il partageait ce record jusqu'alors.

"J'aime battre les records, c'est ma motivation, je veux devenir le joueur avec le plus de sélections de l'histoire, ce serait quelque chose, je l'avoue, qui me rendrait fier. Mais cela ne s'arrête pas là, j'aimerais encore être appelé très souvent en sélection au cours de ma carrière", avait prévenu Ronaldo la veille en conférence de presse.



'CR7' a honoré sa première sélection le 20 août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours, en entrant en jeu lors d'un match amical face au Kazakhstan. Le Portugal était alors entraîné par le Brésilien Luiz Felipe Scolari. En presque 20 années de carrière internationale, le capitaine portugais a affronté 70 sélections différentes et participé à cinq Championnats d'Europe et cinq Coupes du monde. Il a remporté les deux premiers trophées majeurs de l'histoire de son pays : l'Euro-2016 et la Ligue des nations 2019.



Le quintuple Ballon d'or détenait déjà le record du monde de buts en sélection depuis le 1er septembre 2021, grâce à un doublé face à l'Irlande. Il cumule ainsi deux des plus importants records du football de sélection masculin.

