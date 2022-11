Coupe du monde : Ronaldo dans l'histoire, le Portugal en difficulté

Ronaldo célèbre son premier but pour le Portugal face au Ghana.

Cristiano Ronaldo est entré, jeudi 24 novembre, dans l'histoire de la Coupe du monde en établissant un record historique : marquer lors de cinq éditions différentes. "C'est quelque chose qui me rend très fier", a lancé la star portugaise. C’est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné, on est parti du bon pied." Le Portugal a toutefois souffert pour mettre au pas un Ghana combatif (3-2) lors de son premier match au Mondial-2022.

"Ronaldo est un phénomène. Dans cinquante ans, on continuera à parler de lui", a salué le sélectionneur portugais Fernando Santos, après cette victoire arrachée grâce au penalty de "CR7" (65e), qualifié de "cadeau" de l'arbitre par son homologue du Ghana Otto Addo, mais aussi les buts de Joao Felix (78e) et Rafael Leao (80e). Pas certain, en revanche, qu'on se souvienne aussi longtemps de la prestation des Portugais dans leur ensemble. Sans être vraiment mis en danger, ils ont concédé deux buts au Ghana.

Mais l'essentiel est sauf pour les Portugais, avec une victoire initiale et la première place du groupe H après le nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud (0-0), comme l'a rappelé Ronaldo. "On sait que gagner le premier match est crucial", a glissé le capitaine portugais lors d'une conférence de presse express où il a soigneusement dribblé le sujet Manchester United : "Le chapitre est clos", a assuré la star, deux jours après l'annonce officielle du divorce avec le club anglais.

