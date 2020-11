Foot féminin : les Bleues battent l'Autriche et filent à l'Euro

publié le 27/11/2020 à 23:32

Les problèmes récents au sein de l'équipe de France féminine, liés notamment à la sortie médiatique d'Amandine Henry, ne se sont pas spécialement vus ce vendredi 27 novembre alors que les Bleues jouaient leur qualification pour l'Euro face à l'Autriche, à Guingamp.

Les joueuses de Corinne Diacre ont facilement disposé de la sélection autrichienne (3-0) et restent donc invaincues en tête du groupe G, avec six victoires et un match nul. Elles seront à l'Euro 2021, qui a été décalé à l'été 2022 en raison de la pandémie de coronavirus.

Comme souvent, c'est sur un coup de pied arrêté que la France a débloqué la situation : sur un corner, Amel Majri a déposé le ballon sur la tête de Wendie Renard (1-0, 11e). C'est ensuite l'attaquante du PSG Marie-Antoinette Katoto qui s'est distinguée avec un doublé, d'abord de la tête après un beau centre de Cascarino (27e), puis en seconde période, à l'affût au second poteau après un nouveau corner (73e).



En face, l'Autriche, qui avait posé des problèmes aux Bleues à l'aller (0-0), n'a absolument rien montré et la gardienne française Pauline Peyraud-Magnien n'a pas été inquiétée, tandis que la France aurait pu ajouter deux autres buts par Katoto (50e) et Cascarino (68e) si le poteau n'en avait pas décidé autrement.

Cette belle campagne de qualification s'achèvera mardi avec un dernier match face au Kazakhstan à Vannes, pour du beurre. Ou plutôt pour poursuivre cette belle série d'invincibilité, de 12 matchs pour l'instant, les Bleues n'ayant plus perdu depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2019 face aux États-Unis.