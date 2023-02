FFF : Platini rencontre-t-il Oudéa-Castéra avec la présidence en ligne de mire ?

La rencontre intervient en plein contexte de crise à la Fédération française de football : la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra reçoit Michel Platini, vendredi 10 février dans la soirée. Le retour aux affaires de l'ancien numéro 10 des Bleus, 67 ans, serait vu d'un bon œil jusqu'au plus haut sommet de l'État. Beaucoup y pensent pour lui, mais pas certain que le champion d'Europe 1984 soit intéressé.

Cette entrevue entre "Platoche" et "AOC", d'ailleurs, est calée de longue date. Le rendez-vous a été fixé au sortir de la dernière Coupe du monde au Qatar, à la demande de l'ancien président de l'UEFA, essentiellement, il faut bien le dire, à des fins personnelles, pour sensibiliser la ministre aux pratiques et coutumes de la Fifa, avec laquelle Michel Platini reste en guerre ouverte.

La FFF ou tout autre mandat dans une instance nationale ou internationale n'est officiellement plus un objectif pour l'intéressé. Il le répète depuis des mois, en privé comme en public. Mais le fait que l'Élysée lui fasse les yeux doux, un certain gout pour la lumière et la fierté d'être appelé à la rescousse pourrait, à terme, avoir raison de ses réticences.

Ses problèmes avec la justice ne feraient plus obstacle

Évidemment, il y a une condition : être certain d'être élu, ce qui n'est pas une évidence au regard des statuts très stricts qui encadrent l'accession à la tête de la Fédération. Platini, président de la FFF, le projet relève donc plus du fantasme que de l'actualité à ce jour, même si ses problèmes avec la justice suisse ne feraient plus obstacle depuis son acquittement l'été dernier et une procédure en appel à ce jour suspendue.

