publié le 13/05/2019 à 14:44

Au sortir d'un Olympico remporté 3-0 sur la pelouse de Marseille, le président de Lyon Jean-Michel Aulas s'est longuement exprimé en zone mixte devant les journalistes. Forcément, une question concernaient le futur entraîneur, celui qui remplacera Bruno Genesio, partant en fin de saison après trois ans et demi sur le banc de l'OL.



La "nouvelle organisation", sera "annoncée en fin de championnat" a assuré l'homme fort du club rhodanien, en place depuis 1987. Qui sera le coach retenu ? Aucune réponse claire ne sera donnée d'ici là mais "JMA" a un peu plus dressé les contours du prochain organigramme sportif.

"On va faire appel et à des anciens joueurs et à des coachs qui ont, sur le plan international, vu d'autres choses que ce que l'on propose à Lyon". Pense-t-il au Brésilien Juninho (44 ans), légende du club (2001-2009), dont le nom circule depuis quelques semaines, notamment en association avec Sabri Lamouchi (47 ans) ?

Gallardo ? Vieira ?

Dans ce cas de figure, l'ancien tireur de coup franc, qui n'a jamais entraîné de club professionnel, occuperait un rôle de directeur sportif. Lamouchi, libre depuis son éviction du Stade Rennais début décembre dernier, prendrait place sur le banc.



Autres pistes possibles : l'Argentin Marcelo Gallardo (43 ans), en poste à River Plate, Patrick Vieira (42 ans), le coach de Nice, sans oublier Laurent Blanc (53 ans) et José Mourinho (56 ans), deux noms qui font rêver Aulas. "On démentira tout ce que vous direz", s'est amusé le président de 70 ans devant la presse.