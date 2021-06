Euro 2021 : "Défensivement, Mbappé s'améliore", confirme Hernandez sur RTL

Après Raphaël Varane, c'est le latéral gauche de l'équipe de France Lucas Hernandez qui s'est confié au micro de RTL et M6, entre la victoire des Bleus face à l'Allemagne à Munich (1-0) pour leur entrée en lice dans l'Euro, et leur deuxième match de poules contre la Hongrie à Budapest, samedi 19 juin (15h).

"On est très concentré pour ce match, on sait que ça va être très compliqué avec leur public, se méfie le joueur de 25 ans. Ça sera à nous de rentrer dans le match dès le début (...) C'est un match clef : on sait que si on gagne, on aura beaucoup de chances de se qualifier, et c'est ce qu'on veut".

"On est très motivé, on a envie d'arriver le plus loin possible dans cette compétition et essayer d'atteindre la finale bien sûr", poursuit le tatoué, qui se qualifie lui-même de "joueur très agressif" et qui souligne la "force d'équipe" de cette génération, sa "confiance pour défendre", son sens du "sacrifice".

Mbappé se sacrifie plus pour l'équipe Lucas Hernandez

"Sacrifice", le mot revient au moment de parler de Kylian Mbappé. "C'est un jeune joueur, mais très expérimenté. Offensivement, il marque la différence à tout moment. On peut lui mettre une bombe devant, il va aller la chercher et il va mettre en danger la défense adverse. Et défensivement, il s'améliore, il se sacrifie plus, et c'est ça qui fait du bien pour les défenseurs et surtout pour l'équipe".