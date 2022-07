Euro 2022 féminin : tout ce qu'il faut savoir sur la 13e édition

Top départ pour l'Euro féminin de football, avec Angleterre-Autriche ce mercredi soir. Reporté à cette année pour cause de coronavirus, la compétition va voir s'affronter les 16 meilleures nations européennes.

Toutes réunies en Angleterre pour cette 13 édition, les équipes nationales vont écumer dix stades durant le tournoi, dont les mythiques Old Trafford (Manchester) ou Wembley à Londres. Durant les premières semaines de compétition, les sélections vont s'affronter lors de la phase de poule où elles sont réparties en quatre poules de quatre : la A (Angleterre, Norvège, Autriche, Irlande du Nord), la B (Allemagne, Espagne, Danemark, Finlande), la C (Pays-Bas, Suède, Suisse, Portugal) et enfin la D avec la France (France, Italie, Belgique, Islande).

À l'issue de ce "mini-championnat", seules deux équipes sur quatre rejoindront les quarts de finale. La finale est, elle, prévue le 31 juillet à 18 heures à Wembley, comme la finale de l’Euro masculin en 2021.

L'Espagne amputée de la Ballon d'Or Alexia Putellas

Chez les nations favorites, aucune ne se dégage plus que les autres. Les Néerlandaises, tenantes du titre en 2017 et finaliste de la dernière Coupe du Monde en 2019 auront évidemment un rôle à jouer, tout comme l'Angleterre, qui joue sur ses terres. Elles auront à cœur d'imiter la performance de leurs homologues masculins, finalistes l'année dernière.

Enfin, comment ne pas citer les Allemandes, huit fois vainqueures de l'épreuve en douze participations ? Elles n'ont qu'un objectif : récupérer leur couronne. Les Espagnoles auraient pu figurer parmi les ultra-favorites, mais la blessure, mardi, de la dernière Ballon d'Or, Alexia Putellas (rupture des ligaments croisés) change tout.

Enfin le titre pour les Bleus ?

Les Bleues de Corinne Diacre figurent logiquement parmi les favorites, même si elles n'ont jamais remporté un trophée majeur, ni même atteint les demi-finales de la compétition.

Emmenée par les lyonnaises, championnes d'Europe et la star du PSG, Marie-Antoinette Katoto, l'Équipe de France veut enfin prouver qu'elle fait partie des nations qui comptent dans le football féminin.

Les matchs des Bleues seront tous diffusés sur TF1, qui avec TMC, diffusera six autres matchs de ce premier tour. TF1 a aussi obtenu les droits pour deux quarts (dont celui des Bleus si elles se qualifient), les demies et la finale. RTL.fr vous accompagnera pour toutes les rencontres de l'équipe de France. Tous les matchs seront aussi à suivre sur Canal +.

