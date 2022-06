Euro 2022 féminin : programme et chances des Bleues en Angleterre

Comme Raymond Domenech en 2009 notamment, Corine Diacre a clairement affiché l'objectif lors de l'annonce des 23 joueuses retenues, quitte à décevoir : l'équipe de France féminine de football "se donne rendez-vous à Wembley le 31 juillet pour la finale" de l'Euro 2022, avec l'espoir de remporter ce dimanche là (18h) le premier titre de sa jeune histoire (premier match le 17 avril 1971).

Quarts-de-finaliste des cinq derniers rendez-vous auxquels elles ont participé (Euro 2013 et 2017, JO 2016, Mondial 2019, pas qualifiées pour les JO 2021), les Bleues peuvent légitimement ambitionner de devenir les cinquièmes, seulement, à inscrire leur nom au palmarès du championnat d'Europe des nations après la Suède (1984), la Norvège (1987, 1993), l'Allemagne (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013) et les Pays-Bas (2017).

Depuis leur élimination en quarts face aux futures championnes du monde américaines au Parc des Princes (1-2) les partenaires de Wendie Renard (31 ans) ont disputé 29 matches. Bilan : 26 victoires, deux nuls et une seule défaite, encore contre les USA en amical (0-2) en avril 2021. Elles viennent de boucler leur parcours éliminatoire pour le Mondial 2023 sur un carton plein : huit succès sur huit, 40 buts inscrits, 3 encaissés.

3e nation mondiale, 2e européenne

Résultat, la France pointe désormais au 3e rang mondial, derrière les États-Unis et la Suède, devant les Allemandes, les Hollandaises, les Anglaises ou les Brésiliennes, qu'elles ont toutes battues récemment, renforçant un peu plus un capital confiance au sommet. Le premier tour de cet Euro doit, sur le papier, leur permettre de monter plus encore en régime avec l'Italie (14e au classement Fifa) le dimanche 10 juillet (21h), la Belgique (20e) le jeudi 14 juillet (21h) et l'Islande (18e) le lundi 18 juillet (21h).

Si elles terminent 1res du groupe D, les Bleues pourraient retrouver en quarts la Suède ou les Pays-Bas le samedi 23 juillet pour une finale avant l'heure. Les demies sont prévues les mardi 26 et mercredi 27 juillet, la finale le dimanche 31, donc. Il y a cinq ans en Hollande, elles avaient cédé face aux Anglaises (1-0) après avoir terminé 2es de leur groupe derrière les Autrichiennes.

4 dans le 11 type de la saison en Ligue des champions

Notez aussi que cinq françaises figurent dans le 11 type de la saison en Ligue des champions : l'attaquante du PSG Marie-Antoinette Katoto, éliminée en demi-finale, et les lauréates lyonnaises Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha et Amandine Henry. Cette dernière n'a toutefois pas été retenue dans le groupe de Corinne Diacre, tout comme la meilleure buteuse de l'histoire Eugénie Le Sommer.

Euro 2022 féminin : le programme des Bleius

Phase de groupes :

Dimanche 10 juillet :

21h00 : France - Italie (groupe D)

Jeudi 14 juillet :

21h00 : France - Belgique (groupe D)

Lundi 18 juillet :

21h00 : Islande - France (groupe D)

