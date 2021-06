Euro 2021 : les records qui pourraient être battus en Équipe de France

publié le 09/06/2021 à 21:17

Leur objectif premier reste certainement de soulever le trophée en équipe, mais pour certains bleus, cet Euro 2021 pourrait être une opportunité de s'inscrire un peu plus encore dans l'histoire du ballon rond. Deux joueurs français sont particulièrement proches de signer de nouveaux records : Olivier Giroud et Antoine Griezmann.

Après son doublé en match amical face à la Bulgarie ce mardi 8 juin (victoire de l'Équipe de France 3-0, ndlr), l'attaquant de Chelsea n'est qu'à 5 unités du record de buts de Thierry Henry en bleu. Le champion du monde 98 est l'auteur de 51 buts en 123 sélections. Olivier Giroud, lui, en compte 46 en 108 rencontres.

À l'Euro, les Français disputeront un maximum de sept matchs en cas de parcours jusqu'en finale. Une éventuelle titularisation de Karim Benzema à la pointe de l'Équipe de France pourrait restreindre les chances pour l'ancien buteur montpelliérain de s'emparer du record dès cet été.

Pour Antoine Griezmann, l'objectif semble plus atteignable. Après avoir inscrit six buts lors de l'Euro 2016, le joueur du FC Barcelone n'est qu'à trois réalisations du titre de meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Un honneur pour l'instant co-détenu par Michel Platini, auteur de 9 buts en une seule édition (1984), et Cristiano Ronaldo, qui a déjà disputé 4 championnats européens (2004, 2008, 2012, 2016). Le Portugais de 36 ans, toujours présent en sélection, aura l'opportunité d'améliorer son bilan de la compétition et de tenir, pour l'heure, l'attaquant français à distance.