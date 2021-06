Euro 2021 : pourquoi la France peut se qualifier pour les 8es sans jouer lundi 21 juin

Ousmane Dembélé officiellement forfait pour la suite de l'Euro, Karim Benzema et Kylian Mbappé toujours muets devant le but après deux matches, l'incroyable Hongrie qui vient doucher l'élan né de la victoire au combat face à l'Allemagne en marquant un but à Hugo Lloris avant de résister aux assauts des Bleus... Il n'y a toutefois pas que des mauvaises nouvelles dans l'univers des champions du monde en ce jour de fête de la musique.

Avec 4 points en deux matches, c'est bien l'équipe de France qui pointe à la 1re place du groupe F avant de se mesurer au Portugal (3e, 3 pts). C'est elle qui "a les cartes en mains", comme le souligne Didier Deschamps sur RTL : un succès face aux partenaires de Cristiano Ronaldo, mercredi 23 juin (21h) à Budapest, et elle terminera en tête, avec la perspective d'affronter en 8es de finale un 3e de groupe (A, B ou C).

Mais même en cas de revers, certes peu glorieux et sans doute inquiétant, les Bleus seront probablement invités pour la phase à élimination directe. Rappelons que depuis 2016, les quatre meilleurs 3es de groupe sur six décrochent leur billet pour les 8es de finale. Or, la France est déjà certaine de terminer au pire 3e puisque l'Allemagne (2e, 3 pts) affronte la Hongrie (4e, 1 pt) : l'un des deux peut passer devant, mais pas les deux.

1er critère pour départager les 3es : la différence de buts

Les Bleus ont aussi une meilleure différence de buts que le premier 3e de groupe connu, la Suisse (+1 contre -1). Ce qui veut dire, d'une part, qu'avec une défaite par un but d'écart face au Portugal ils resteraient devant la Nati dans le classement des 3es ; d'autre part que si un seul des quatre autres 3es n'atteint pas 4 points, la qualification sera dans la poche. En

2016, le Portugal avait été sacré champion d'Europe avec 3 points seulement...

En résumé, il faudrait un concours de circonstances totalement improbable pour que l'équipe de France reste à quai après seulement trois matches. Il y a même de grandes chances pour que sa qualification pour les 8es de finale soit officialisée bien avant son match face au Portugal.

Six matches déterminants, deux résultats suffisants

Ce sera le cas lundi 21 juin si deux des trois conditions suivantes sont remplies : un vainqueur dans le match Ukraine-Autriche (18h, groupe C), victoire de la Belgique contre la Finlande (21h, groupe B), défaite de la Russie face au Danemark (21h, groupe B). Si un seul de ces résultats supposés se vérifie, le verdict positif pour les Bleus tombera mardi 22 juin en cas de match nul entre la Croatie et l'Écosse (21h, groupe D).

Et si la qualification n'est toujours pas acquise après ces quatre rencontres, il faudra regarder du groupe E, mercredi 23 juin (18h) avec là encore deux cas de figure favorables pour l'équipe de France : victoire de l'Espagne sur la Slovaquie, victoire ou match nul de la Suède face à la Pologne.

Sans doute la Belgique pour le 3e du groupe F

Mais bien sûr, pour les Bleus, il sera sans doute plus aisé pour la suite de la compétition de terminer 1ers ou 2es de leur groupe que 3es. Dans ce dernier cas, il y a potentiellement les Pays-Bas ou la Belgique sur la route dès le début de la phase à élimination directe.