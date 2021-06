Euro 2021 : "On peut être plus offensif avec ces joueurs", estime Robert Pirès

Mission accomplie. Accrochée par le Portugal ce mercredi 23 juin (2-2), l'équipe de France finit malgré tout 1ère du "groupe de la mort" grâce au match nul de l'Allemagne contre la Hongrie (2-2). Avec ce résultat, la France sera confrontée à la Suisse en 8es de finale, le lundi 28 juin à Bucarest (21h).

"Finir 1er, c'était la première étape et la plus difficile, note Robert Pirès, champion du monde 98 et consultant pour M6/RTL. Une nouvelle compétition commence contre la Suisse". Malgré cette première place, les Français ont été bousculés pendant cette phase de groupe, tenus en échec par la Hongrie (1-1) et en ne remportant qu'un match, contre l'Allemagne (1-0). "Si on est inquiets, c'est sur l'aspect défensif où il y a quelques failles, souligne l'ancien joueur de Metz. C'est à Didier Deschamps de résoudre ça collectivement avec ses hommes. Globalement, le comportement des joueurs est bon".

Comme souvent, cette équipe a aussi été critiquée pour son style de jeu pas toujours flamboyant. "On peut être plus offensifs, surtout quand on voit les joueurs, concède Robert Pirès, mais c'est aussi notre manière de jouer, le style de Didier Deschamps. Il faut juste s'adapter à ce que fait cette équipe".

Si Robert Pirès concède qu'il "aimerait" que l'équipe de France "développe un meilleur football, le plus important c'est le résultat final". "Si on est professionnels, disciplinés et sérieux, logiquement on devrait battre les Suisses", conclue-t-il.