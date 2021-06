L'équipe de France a été bousculée dans enceinte surchauffée. Sous la canicule, les Bleus ont trébuché, samedi 19 juin 2021 à l'Euro 2021 contre la modeste Hongrie (1-1), et devront attendre leur troisième match mercredi face au Portugal pour valider leur place en huitièmes.

La Hongrie, sélection classée 37e au classement Fifa, a tenu en échec les puissants champions du monde français qui ont reconnu avoir été perturbés par le bruit assourdissant de la Puskas Arena, seul stade sans jauge sanitaire du tournoi. Il fallait voir les Hongrois s'enlacer sur la pelouse à la fin de la rencontre, conscients d'avoir accompli un petit exploit à domicile dans la poule F, considérée comme le "groupe de la mort".

Dans la ferveur des 55.998 personnes massées dans les gradins, dont 5.700 Français, les Bleus ont souffert pendant plus d'une heure, peinant à développer leur jeu et à conclure leurs actions, à l'image d'Antoine Griezmann (14e), Kylian Mbappé (17e, 33e) ou Karim Benzema (31e). Et pour ne rien arranger, la Hongrie a surpris son adversaire juste avant la pause sur une chevauchée conclue de près par le latéral Attila Fiola (45e+2), qui est allé hurler son bonheur en bord de terrain, renversant la table d'une journaliste interloquée.

À écouter également dans ce journal :

- Rave party à Redon : les forces de l'ordre ont lancé peu après 17 heures une opération d'évacuation du site de la rave party illégale à Redon (Ille-et-Vilaine) en utilisant des gaz lacrymogènes. L'opération est désormais "terminée", a annoncé la préfecture peu avant 19 heures.

- Météo : une nouvelle vague orageuse traverse la France ce samedi 19 juin. En conséquence, ce sont désormais 48 départements qui ont basculé en vigilance orange pour orages dans le Centre-Val-de-Loire, l’Ile-de-France, les Hauts de France et la Lorraine, tandis que le Rhône reste en vigilance orange pour canicule.

- Iran : l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi a été proclamé vainqueur samedi de la présidentielle iranienne de la veille, marquée par la plus basse participation à un tel scrutin depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Sans surprise, M. Raïssi, chef de l'Autorité judiciaire âgé de 60 ans, s'est imposé dès le premier tour face à trois autres candidats après une campagne électorale terne sur fond de mécontentement général face à la crise économique et sociale. Il a obtenu 61,95% des voix, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur.