Euro 2021 : les réactions de Didier Deschamps et Hugo Lloris après France-Hongrie

Les Bleus n'ont pas remporté leur deuxième match de l'Euro 2021. La rencontre contre la Hongrie ce 19 juin à Budapest s'est soldé par un match nul (1-1) et la déception de Didier Deschamps et du capitaine et gardien de l'équipe de France est vive.

"ls défendent très bien, ils l'avaient fait aussi contre les Portugais jusqu'à la 83e. C'est un point, ce n'est pas ce qu'on espérait sur ce match-là, mais vu le contexte on va le prendre quand même", explique Didier Deschamps au micro de TF1. " Les tirs qui ne sont pas cadrés ne peuvent pas finir au fond des filets. On a eu de belles occasions en première mi-temps, on avait 45 minutes derrière où ils n'ont pratiquement rien eu aussi. On a eu quelques opportunités, on a marqué ce but mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on espérait. Il faut l'accepter", conclut-il.

Pour Hugo Lloris : "Malgré le contexte, le scénario du match, on a donné 100%. On est allés chercher le point du nul. Même si au départ, ce n'était pas ce qu'on était venus chercher, mais il va falloir s'en contenter", résume-t-il au micro de TF1. "On est allés chercher ce point. Bien sûr on est déçus parce qu'on voulait les trois points mais on s'en contentera. Je pense que prendre ce but juste avant la mi-temps, ça n'aide pas", ajoute le capitaine de l'équipe de France. "Maintenant on va bien récupérer pour se projeter vers le match du Portugal", analyse-t-il encore.

Le manque d'efficacité chronique a permis aux Hongrois de résister, puis de créer la sensation sur une accélération éclair de Fiola vécue comme un exploit retentissant par la foule (45e+2). Sifflée quelques instants plus tard, la mi-temps a retenti dans les travées comme un coup de sifflet final. Le dernier match de poules des Bleus, face au Portugal mercredi 23 juin (21h) dans la capitale hongroise, sera donc décisif pour la suite de l'aventure.