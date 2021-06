Euro 2021 : Florian Gazan explique pourquoi le meilleur buteur ne sera pas français

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 19 juin, il l'annonce : le meilleur buteur de l'Euro ne sera pas Français, quand bien même il a assuré la semaine dernière que ce sont les Bleus qui remporteront la compétition le dimanche 11 juillet. Explications.

"Déjà, il y a un phénomène de dilution des buts. Ça fait un peu Mac Lesggy dit comme ça, mais je vous explique : en équipe de France, on a trois buteurs potentiels avec Mbappé, Benzema et Griezmann. Donc forcément ils vont se partager les buts des Bleus. C’est un peu comme quand on est petit et que notre maman essaye de nous faire finir cette horrible purée de légumes aussi épaisse qu’on pourrait plâtrer un mur avec : 'un but pour Kylian, un but pour Karim, un but pour Antoine, fini. Ah dommage pas de but pour Olivier'".

"Et encore, pour être meilleur buteur d’un Euro, il faut saisir toutes les occasions, poursuit le chroniqueur de 53 ans. Je vous rappelle que sur les huit derniers penaltys tentés par les Bleus, ils en ont raté cinq. Autant dire qu’ils sont à peu près aussi précis que le gouvernement sur la fin du port du masque. Par ailleurs, les autres grands favoris de cet Euro, le Portugal tenant du titre et la Belgique, ont eux un seul buteur et en plus un grand buteur".

Finalement, il est très rassurant mon pari Florian Gazan

"Chez les Belges, c’est Romelu Lukaku, qui a claqué un doublé d’entrée contre la Russie, ce qui porte son total à 62 buts en 94 sélections. C’est aussi énorme que lui : 1,90 m pour 94 kg (...) Côté portugais, c’est l’incontournable Cristiano Ronaldo, qui a lui aussi déjà claqué un doublé face à la Hongrie, ce qui en fait désormais le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro : 11 réalisations, soit une de plus que notre Michel Platini national".

"Mais finalement, il est très rassurant mon pari, conclut Florian Gazan : depuis la création de l’Euro en 1960, sur 14 éditions seulement six fois le meilleur buteur de la compétition appartenait à l’équipe victorieuse. Le reste du temps, celui qui marque le plus dans le tournoi n’appartient pas à l’équipe qui soulève le trophée. Tiens, la dernière fois on s’en souvient : équipe sacrée, le Portugal, mais meilleur buteur, Antoine Griezmann. Donc si cette fois c’est Lukaku ou Ronaldo qui décroche, ça voudra dire que leur pays n’aura pas gagné l’Euro..."