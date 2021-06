Euro 2021 : le programme de samedi 26 juin avec Italie-Autriche

Ciro Immobile et Roberto Mancini avec l'Italie à Rome le 16 juin 2021

L'excitation comme la tension vont encore monter d'un cran. Trois jours après la fin du premier tour de l'Euro, avec une soirée folle en conclusion du groupe F, celui de la France, les 8es de finale débutent avec deux affiches : Pays de Galles -Danemark pour commencer à Amsterdam (18h) puis Italie - Autriche à Londres (21h).

À la Johan-Cruyff Arena, les Gallois de Gareth Bale rêvent de reproduire leur incroyable épopée de 2016, lorsque les "Dragons" avaient atteint les demi-finales de l'Euro en France, contre toute attente. L'équipe dirigée par Robert Page a terminé 2e du groupe A après un nul contre la Suisse (1-1), un succès sur la Turquie (2-0) et une courte défaite devant l'Italie (1-0).

Le Danemark a également 2e de son groupe derrière la Belgique. Logiquement bouleversés par l'arrêt cardiaque de leur star Christian Eriksen lors de leur entrée dans le tournoi contre la Finlande, les joueurs de Kasper Hjulmand ont appris avec soulagement qu'il était tiré d'affaire. Et ils ont su se remobiliser pour écraser la Russie (4-1) et arracher leur ticket après des revers contre les Finlandais (1-0) et les Belges (2-1).

Pays de Galles - Danemark, affiche équilibrée ?

Se prennent-ils désormais à rêver de rééditer l'exploit de 1992 lorsque la troupe de Brian Laudrup avait remporté le tournoi, alors joué à huit équipes, après avoir été repêchée à la place de la Yougoslavie ? Même si les Danois, qui n'ont pas atteint les quarts de finale de l'Euro depuis l'édition 2004, ils ont gagné leurs trois derniers matches officiels contre les Gallois. Dans une compétition majeure, il s'agit de la première rencontre entre les deux nations.

À Wembley, la Squadra Azzura, absente du dernier Mondial, part largement favorite face à l'Autriche. L'Italie est invaincue contre "Das Team" depuis 1960, soit 13 rencontres. En tournoi majeur, elle a remporté ses quatre affrontements contre l'Autriche, à chaque fois lors d'une Coupe du monde et avec un but d'écart : 1-0 en 1934, 1-0 en 1978, 1-0 en 1990 et 2-1 en 1998.

L'Italie arrive lancée

Mais au-delà des statistiques, c'est la forme affichée par l'équipe de Roberto Mancini depuis le début de l'Euro qui incite ses supporters à l'optimisme. Avec trois succès dans le groupe A, sept buts marqués et aucun encaissé, les Italiens ont vu grandir leurs ambitions initiales. Ils ont l'occasion à Wembley d'enchaîner un 31e match d'affilée sans défaite, un record. De son côté l'Autriche dispute la phase à élimination directe d'un Euro pour la première fois.