Euro 2021 : Belgique, Italie... Qui peuvent être les prochains adversaires des Bleus ?

Derrière la Suisse, les chocs. En terminant 1re du groupe F devant l'Allemagne et le Portugal, eux aussi qualifiés pour les 8es de finale, l'équipe de France s'est offert l'un des adversaires les plus faibles encore en lice : la Suisse, 3e du groupe A derrière l'Italie et le Pays de Galles. Les Allemands retrouveront eux les Anglais à Wembley tandis que les Portugais feront face aux Belges.

De fait, la "Nati" est l'avant-dernière des 16 équipes retenues pour la phase à élimination directe avec 4 points et une différence de buts de -1 - seule l'Ukraine fait moins bien avec 3 points. Après un nul face au Gallois (1-1), ils ont pris une fessée face à la Squadra Azzura (3-0) avant de se réveiller face à une équipe de Turquie (3-1) à la peine dans cette compétition.

La Suisse (certes 13e au classement Fifa) n'a jamais la France en compétition, que ce soit à l'Euro (0-0 en 2016 alors que les Bleus étaient déjà qualifiés), en Coupe du Monde (victoire des hommes de Didier Deschamps 5-2 en 2014, 0-0 en 2006), n'a pas dépassé les 8es du Mondial depuis 1954, a atteint ce stade de la compétition une fois dans un Euro, en 2016.

Croatie ou Espagne en quart...

Cela ne signifie absolument pas que le match de lundi 28 juin (21h) à Bucarest sera une formalité pour ces Bleus amoindris défensivement, pas vraiment flamboyants offensivement, handicapés par la chaleur et la répétition des efforts. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que si l'aventure se prolonge, les champions du monde ne croiseront sans doute que du très lourd.

En quart de finale, la France aurait droit à des retrouvailles face à la Croatie, qui est doucement mais sûrement montée en régime avec un Luka Modrić, buteur et passeur face à l'Écosse, ou à l'Espagne, en manque d'efficacité en début de tournoi avant de signer le carton du premier tour : 5-0 contre la Slovaquie.

... Belgique, Portugal ou Italie en demie ?

L'autre quart de cette moitié de tableau opposera le vainqueur du choc Belgique-Portugal à l'Italie, à moins que l'Autriche ne crée l'exploit à Moscou. Au programme théorique pour les Bleus en demi-finale, donc, une revanche face aux Belges après la demie du Mondial 2018, des retrouvailles avec les Portugais ou un 40e duel toujours électrique avec des Italiens décomplexés cette année.

France, Belgique, Italie et à un degré moindre Portugal, Espagne et Croatie : cela fait six favoris sur huit équipes dans la même partie de tableau. Dans l'autre, les Pays-Bas et le vainqueur d'Angleterre - Allemagne semblent avoir un boulevard vers les demies, quand bien même "une nouvelle compétition commence" selon l'adage.

Les Pays-Bas, l'Angleterre ou l'Allemagne en finale ?

Les Hollandais commencent la phase finale contre les Tchèques, avec vue sur le vainqueur de Pays-de Galles - Danemark. Les Suédois ou les Ukrainiens se présenteront sur la route des Anglais ou des Allemands... qui ne sont peut-être pas si malheureux de n'avoir pas battu la Hongrie et de terminer 2es du groupe F derrière la France.