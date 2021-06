Euro 2021 : le programme de lundi 14 juin avec Espagne-Suède

publié le 14/06/2021 à 13:02

Comme on se retrouve. Dans le même groupe lors des éliminatoires de cet Euro, l'Espagne et la Suède s'affrontent lundi 14 juin (21h) à Séville, dans un groupe E qui comprend aussi la Pologne et la Slovaquie, opposée un peu plus tôit (18h) à Saint-Pétersbourg. La "Roja" de Luis Henrique, largement rajeunie, avait devancée la sélection scandinave dans le groupe F des qualifications en novembre 2019.

À domicile sous la chaleur sévillane (encore près de 30 degrés attendus en début de soirée), les Espagnols devront composer sans Sergio Busquets, toujours à l'isolement après avoir été testé positif au coronavirus le 6 juin. La Suède, déjà privée de la superstar Zlatan Ibrahimovic sur blessure (genou), s'avance, elle, sans son jeune ailier Dejan Kulusevski, prodige de la Juventus de Turin, ni Mattias Svanberg, eux aussi positifs.

Pour commencer cette journée (15h) et à la veille de l'entrée en lice des Bleus face à l'Allemagne, l'Écosse reçoit République Tchèque à Glasgow dans le groupe D, dominé par l'Angleterre, victorieuse 1-0 de la Croatie dimanche 13 juin.

Euro 2021 : le programme de lundi 14 juin

15h00 : Écosse - République Tchèque à Glasgow (groupe D)

18h00 : Pologne - Slovaquie à Saint-Pétersbourg (groupe E)

21h00 : Espagne - Suède à Séville (groupe E)