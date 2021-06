publié le 11/06/2021 à 07:23

Un mois de fête du football, un mois d'émotion, de passion : l'Euro commence ce soir avec l'affiche Italie-Turquie à Rome dès 21 heures. Les Bleus, eux, affronteront l'Allemagne mardi soir.

À cette occasion, une pièce maîtresse de cette équipe de France s'exprime sur RTL : le génial, et taquin, milieu de terrain, Paul Pogba, qui hier avait reçu, avec ses co-équipiers, la visite d'Emmanuel Macron.

"C'est un honneur de voir le président se déplacer pour venir nous voir et passer un très bon message. Il représente quand même la France, il nous représente un peu tous, donc le voir, c'est toujours un honneur et un plaisir", assure-t-il. "On commence même à être un peu plus proches", s'amuse le milieu de terrain de l'équipe de France. "Son chouchou ? Antoine Griezmann (mais je ne dois pas le dire) !"

C'est un challenge, il faut qu'on aille la chercher. Paul Pogba sur RTL





Mardi, la France va entamer sa compétition avec une énorme confrontation face à l'Allemagne. Mais les Bleus champions du monde en titre en sont capables, animés par un esprit de revanche après l'Euro 2016. "On a toujours faim, on sait qu'on a gagné la Coupe du monde, mais là, c'est l'Euro. On a perdu en finale contre le Portugal en 2016, ça ne passe pas."

"On entend beaucoup que la France va gagner, c'est une plus grosse pression, et nous, on veut assumer ça. C'est un challenge, il faut qu'on aille la chercher." Quant à la dispute prétendue entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, Paul Pogba relativise : "Je pense qu'on veut chercher un petit truc... La seule embrouille, c'est entre moi et Griezmann, qui met la musique ! "