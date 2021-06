Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez s'exprime sur son projet de rachat du club

L'homme d'affaire luxembourgeois, Gérard Lopez le confirme ce vendredi 18 juin au micro de RTL : il dispose d'un projet pour racheter le club des Girondins de Bordeaux. "On essaye d'aider un club qui est vraiment un phare dans la région, mais qui est aujourd'hui un peu au bord du précipice. Il y a énormément de bonnes volontés autour du club", se réjouit-il.

Quelles conditions doivent être réunies, notamment financières, doivent être réunies pour que cet objectif soit atteignable ? "Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit seulement une question d'argent, mais une question de temps à disposition et de faire fonctionner quelque chose pour sauver un club, a estimé Gérard Lopez.

"C'est vrai qu'il y a des coûts de fonctionnements énormes par rapport aux résultats qu'il a pu avoir, poursuit l'homme d'affaire, mais en rentrant plus dedans [le dossier, Ndlr], on se dit que ce serait triste de voir ce monument du foot français disparaître de la Ligue 1."

"On se sent honorés d'essayer de le sauver"

L'ancien président du Losc "se sent responsabilisés, quelque part ; honorés d'essayer de le sauver." Est-il optimiste quant à la suite des événements ? "Je ne m'enflamme pas, généralement, mais si on ne pensait qu'il n'y avait aucune chance de sauver le club, on ne serait pas en train de le faire."