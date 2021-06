Déjà précisons une chose pour celles et ceux qui ne sont pas fans de foot, Ronaldo, ce n'est pas le nom de famille de Cristiano, qui s’appelle Dos Santos Aveiro… Ça prend un peu plus de place à floquer au dos d'un maillot. Ronaldo en fait c'est son deuxième prénom.

Cristiano, c'est sa tante qui a eu l'idée mais Ronaldo, là ça vient de ses parents, son papa José Dinis et sa maman Dolores. Qui au passage voulait avorter de ce quatrième enfant mais elle dut se résoudre à le garder. Et les fans de foot l'en remercient.



"Ronaldo" en fait c'est un hommage… à une des idoles de son papa. Pas le footballeur Ronaldo comme on peut le penser, c'était impossible de toute façon puisque quand Cristiano est né en 1985, son homonyme brésilien avait seulement 9 ans et n'était donc pas encore devenu la superstar que l'on sait.

Non en fait Ronaldo, c'est parce que le papa de Cristiano adorait les westerns américains. Et son acteur favori, c'était Ronald Reagan… Ronald, Ronaldo ! Et comme en plus, ce dernier venait de prêter serment pour son deuxième mandat en tant que président des États-Unis, il y vit un heureux présage pour le fiston.

Qui finalement lui aussi devant le but, comme le cowboy qu'adorait son papa, est devenu une sacrée gâchette sous le nom de CR7. Comme le numéro de son maillot qu’il n’a pas choisi d’ailleurs…

Tout s'est joué quand Cristiano est arrivé à Manchester United. Lui voulait le 28, son numéro dans son premier club à Lisbonne. Mais c'est son entraîneur Alex Ferguson qui a insisté pour qu'il ait le 7. Lui n'était pas chaud car ce numéro avait été porté auparavant par des monuments de Manchester : George Best, Éric Cantona et David Beckham… Rien que ça, mais finalement il s'en est plutôt bien sorti. Et c’est un euphémisme.

